Elo de cúpula de facção do RJ com o Pirambu é preso em Fortaleza

Coletiva realizada no Cisp Crédito: Leonardo Albuquerque/ SSPDS

Um homem de 27 anos apontado como responsável pela conexão entre a cúpula do Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro com o Grande Pirambu, em Fortaleza, foi preso nesta terça-feira, 20, na operação Capto, da Polícia Civil do Ceará (PCCE). A ação resultou no cumprimento de oito mandados de prisão preventiva, duas prisões em flagrante e 10 mandados de busca e apreensão. Dos oito mandados, três foram cumpridos no sistema penitenciário, com pessoas que estavam privadas de liberdade; os demais, foram exercidos no Pirambu. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Durante a coletiva de imprensa no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), a operação foi descrita como uma resposta aos últimos fatos violentos ocorridos na área, que envolvem fechamento de comércio e homicídio de agente de segurança.

A ofensiva ocorre menos de 48 horas após uma operação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que também teve como foco a área e resultou na prisão de dois suspeitos da morte do militar Bruno Lopes Marques. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) não informou o nome do preso, que é apontado, nas investigações da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) como um intermediador e braço direito de um chefe da organização criminosa no estado carioca. Em Fortaleza, o homem era responsável por divisão de tarefas, hierarquia e pela concretização das ordens que chegavam do Rio de Janeiro, aponta a Polícia Civil. O titular da Draco, delegado Alysson Gomes, confirmou que o homem preso na operação Capto tem ligação com Carlos Matheus da Silva Alencar, conhecido como Skidum, um dos criminosos mais procurados do Estado e apontado como responsável pela morte do jornalista proprietário do portal Pirambu News, Givanildo Oliveira, o Gig, que ocorreu no ano de 2022. Skidum atuava com o traficante Fábio de Almeida Maia, o Biú, morto no dia 31 de janeiro em confronto com militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) no Complexo da Penha (RJ). O POVO apurou que a dupla fugiu do Ceará e foi para o Rio de Janeiro para uma "especialização no crime", onde publicava vídeos ostentando em festas nos morros cariocas. Ambos são alvos de denúncias do Ministério Público do Estado (MPCE).

Play

Após a morte de Biú, o núcleo da facção do Pirambu tentou decretar luto no bairro ameaçando comerciantes para que fechassem as portas, o que gerou prejuízo entre os proprietários de estabelecimentos. O corpo do traficante, que possuía mais de 50 antecedentes criminais, a maioria por crime de homicídio, foi levado do RJ ao Ceará, onde foi velado no Pirambu. Após a situação de fechamento de comércios, houve uma operação da Draco de cumprimentos de 23 mandados de busca e apreensão na área. Apesar disso, a situação de violência no Grande Pirambu não foi apaziguada.