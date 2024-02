Homem preso no Cristo Redentor comemorou ataque a PMs nas redes sociais

A postagem ainda continha símbolos que faziam referência à facção criminosa Comando Vermelho (CV). Em depoimento, Renato negou envolvimento no ataque e disse que comemorou apenas porque achava que as vítimas eram integrantes da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) da comunidade da Colônia, no bairro Barra do Ceará.

O homem preso no sábado, 17, suspeito de integrar organização criminosa no bairro Cristo Redentor , em Fortaleza , comemorou nas redes sociais o ataque que resultou em seis policiais militares baleados nos bairros Barra do Ceará e no Jardim Guanabara durante a madrugada daquele dia.

Ele disse não saber que, na verdade, tratavam-se de policiais militares. Renato também afirmou que não é integrante do CV, mas que, no passado, já “simpatizou” com a facção. O celular dele foi apreendido e deve ter os dados extraídos pela Polícia Civil para que novas provas contra ele ou outras pessoas sejam encontradas.

A conta no Instagram de Renato tinha como foto de perfil uma imagem de Fábio de Almeida Maia, o “Biu”, homem apontado como um dos chefes do CV no Grande Pirambu e que foi morto no último dia 31 de janeiro em uma operação policial no Rio de Janeiro (RJ). Renato disse ter colocado a foto porque era amigo de Fábio.



Os policiais civis que depuseram no Auto de Prisão em Flagrante (APF) de Renato afirmaram que foram faccionados do CV que realizaram o ataque contra os PMs. Também afirmaram que uma das linhas de investigação da morte do soldado Bruno Lopes Marques aponta que o crime foi determinado por chefes da facção.



Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira, 19, foi informado que quatro dos PMs baleados no sábado já tiveram alta. Os outros dois foram submetidos a cirurgia e seguem internados. Um deles foi atingido no maxilar, enquanto o outro foi ferido no abdômen.

A Polícia Civil investiga o caso. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que é apurado se crimes pelos quais os PMs são investigados têm relação com os atentados.