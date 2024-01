Chefe de facção que articulou tentativa de chacina no Morro do Santiago é preso

O crime aconteceu na noite do domingo, 7, e resultou na morte de duas pessoas e em 15 pessoas baleadas. Homem preso na Barra, apontado como articulador do crime, tem diversos antecedentes

Um homem apontado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) como chefe de uma facção criminosa em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi preso no último sábado, 13. O homem é suspeito de articular a tentativa de chacina no Morro do Santiago, na Barra do Ceará, em Fortaleza. O crime ocorreu na noite do domingo, 7, e resultou na morte de duas pessoas e em 15 pessoas baleadas.

O POVO apurou que o suspeito é Levy de França Bruno, que tem diversos antecedentes criminais. Conforme a Polícia Federal (PF), a prisão ocorreu por meio do trabalho da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), com a participação do 12º Batalhão da Polícia Militar, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará e a Coordenadoria de Operações.