Barra do Ceará: tentativa de chacina deixa pelo menos dois mortos durante festa no Morro Santiago

Uma tentativa de chacina foi registrada na noite desse domingo, 7, na Barra do Ceará, em Fortaleza. De acordo com as informações iniciais, pelo menos duas pessoas morreram e aproximadamente 15 ficaram feridas na ação. Na ocasião, ocorria uma festa no Morro do Santiago.

Conforme O POVO apurou, muitas crianças e adolescentes estavam no local no momento que integrantes de uma facção criminosa invadiram a comunidade e realizaram disparos de arma de fogo. Os responsáveis pelo ataque seriam do Parque Leblon, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

Muitas pessoas foram encaminhadas a unidades de saúde em carros particulares, outras foram socorridos pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu).