Polícia cumpre oito mandados de prisão contra envolvidos em grupo criminoso do Pirambu

Uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira, 20, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) cumpriu oito mandados de prisão e de busca e apreensão contra pessoas envolvidas em uma organização criminosa com atuação no bairro Pirambu, em Fortaleza.

Em coletiva de imprensa, a Polícia informou que a operação, coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), buscou localizar e prender pessoas com envolvimento no grupo criminoso e atuação direta em crimes como homicídios e tráfico de drogas no bairro.