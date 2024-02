Carro roubado pode ser o "fio da meada" na investigação da exeçução de PM no Grande Pirambu

Cinco dias após a morte do Soldado Marques, cinco policiais militares foram baleados no Grande Pirambu. Carro teria sido abandonado em área diferente para atrapalhar investigação

Foram cumpridos, na manhã do domingo, 18, sete mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária. Conforme o diretor do DHPP, Ricardo Pinheiro, além dos dois presos, a Polícia apreendeu dois adolescentes com munições, que não teriam ligação direta com o caso. Foram apreendidas 800 munições.

O automóvel usado por criminosos na execução do policial militar Bruno Lopes Marques , de 27 anos, foi roubado de um motorista de aplicativo no dia 3 de janeiro na Lagoa Redonda, em Fortaleza . A rota desse carro pode ajudar o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) a elucidar a execução do policial militar. O crime ocorreu na segunda-feira, 12, no bairro Carlito Pamplona (Grande Pirambu), também na Capital.

O soldado Marques estava de folga em um estabelecimento comercial jogando cartas com colegas quando foi atingido por mais de 20 tiros e morreu no local. Cinco dias após a ocorrência, outros cinco policiais militares, também de folga, foram baleados no bairro Cristo Redendor (Grande Pirambu). Não foram informadas as circunstâncias dessas tentativas de homicídios contra eles.



A investigação conduzida pela delegada da Polícia Civil do Ceará, Claudia Guia, que é titular da 11ª Delegacia do DHPP apontou que na execução do soldado Marques existiram três séries de ações. A primeira foi de planejamento, a segunda de execução e a terceira uma ação posterior ao crime no Carlito Pamplona, onde os responsáveis tentaram retirar o veículo usado na ação para não chamar atenção da Polícia.

Carro, blusa e vídeo: provas ou tentativa de induzir investigação ao erro?

Pelo menos três situações estão sob verificação da equipe do DHPP. Uma delas é sobre o carro usado no crime. A outra situação é sobre a blusa com a foto do traficante morto no Rio de Janeiro, deixada na entrada do estabelecimento onde houve a execução de Marques. Na terceira situação, um vídeo que surgiu nas redes sociais mostra o policial filmado no bar.

Conforme a delegada Cláudia Guia, o vídeo não é do dia da morte de Marques e teria sido gravado por amigos dele em um grupo de jogos.

A titular do DHPP afirma que ainda também não é possível afirmar que esse material foi plantado para causar "distrações", mas que tudo que está chega sobre o caso é checado para comprovar ou não a veracidade.

A delegada afirma que após a morte de Marques, a área do Grande Pirambu, que abrange bairros como Carlito Pamplona, Pirambu e Cristo Redentor, teve o policiamento reforçado. No intuito de não colocar a comunidade dos criminosos em evidência, o carro foi retirado da área abandonado na Barra do Ceará. A delegada não informou o nome da comunidade para que a investigação não fosse prejudicada.