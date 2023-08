Facção planejava invadir territórios e incendiou carros para despistar Polícia

Coletiva na Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) Crédito: Jéssika Sisnando

Criminosos planejavam invadir territórios na área Oeste de Fortaleza e incendiaram veículos para desviar a atenção da Polícia. É o que explica o secretário da Segurança, Samuel Elânio, em entrevista coletiva manhã dessa sexta-feira, 11. Durante a última semana, as forças de segurança atuaram no combate dos ataques registrados nos bairros Pirambu e Carlito Pamplona, áreas que tiveram três veículos incendiados por criminosos e uma tentativa. "O fator preponderante é que determinado grupo queria entrar em determinada área e a área possuía muito policiamento. A ideia era atear fogo em ações em veículos para despistar a Polícia e que eles pudessem ingressar em um território", informa o secretário. Conforme o gestor da SSPDS, as inteligências especializadas capturaram 16 pessoas, sendo cinco adolescentes. Os maiores foram encaminhados para a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado e os adolescentes para a Delegacia da Criança e Adolescente (DCA). Há outras pessoas para serem presas, uma inclusive, com mandado de prisão em aberto, que não teve o nome revelado. Francisco Barbosa de Sousa, conhecido como Turinga, apontado pela Polícia como o mandante dos ataques, foi preso. "Era investigado como um mero traficante. Ele era um traficante que dava ordens locais e já era alvo de investigação pela Draco (Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas) e pela Denarc (Delegacia de Narcóticos) ele teria sido o articulador dos ataques e foi debelado", ressalta Samuel Elânio.

De acordo com o comandante geral da PM, a orientação do governador Elmano de Freitas e do gestor da SSPDS é que a PM fique presente 24 horas nos locais onde há conflito. O comandante orienta que a o população transite, vá a escola e que confie nas forças da segurança. "Estamos presentes para garantir a segurança do povo cearense", diz o comandante coronel Klênio. Moradores voltam a rotina nas áreas do Carlito Pamplona, Pirambu e Barra do Ceará Na manhã da sexta-feira, 11, O POVO percorreu as avenidas Francisco Sá, Doutor Theberge e Presidente Castelo Branco, áreas em que foram registrados ataques a veículos. Nesses trajetos, a equipe de reportagem se deparou com viaturas policiais nas proximidades do Conjunto Habitacional Dom Hélder Câmara, conhecido como Carandiru, localizado na avenida Francisco Sá, no Carlito Pamplona.

Foto: Jéssika Sisnando Na avenida Presidente Castelo Branco, conhecida como Leste Oeste, em Fortaleza, haviam resquícios de incêndio a um veículo As instituições de ensino funcionavam normalmente, no entanto com a presença da Guarda Municipal de Fortaleza. Postos de saúde e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pirambu também atendiam pacientes, sob a vigilância de guardas municipais. Na praça do Carlito Pamplona, aos poucos as pessoas iam chegando timidamente, ainda preocupados com as ações criminosas ocorridas na quinta-feira, 10.