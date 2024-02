Dois suspeitos de matar soldado no Carlito Pamplona são presos

“Equipes da 11ª e 4ª Delegacias do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Núcleo de Operações (NO) e Núcleo de Inteligência (NUIP) do DHPP e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil do Estado do Ceará (Core) participaram da ofensiva, que contou com o apoio do Departamento de Inteligência da Polícia Civil (DIP) da PCCE”, informou em nota a Polícia Civil.



A corporação não informou a motivação da morte do soldado. Uma entrevista coletiva foi convocada para segunda-feira, 19, ocasião em que serão repassadas mais informações.



Bruno Lopes Marques foi morto na última segunda-feira, 12, enquanto estava de folga em um bar localizado na avenida Pasteur.

Ele foi surpreendido por homens que estavam em carro, que dispararam diversas vezes. O PM morreu no local do crime. Duas outras pessoas foram baleadas na ação, mas sobreviveram.