Ceará tem chuva em ao menos 50 cidades entre sábado, 14, e domigno, 15

Dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) ainda são parciais; maior registro de chuvas até o momento foi em Pereiro, no Jaguaribe, com 46 mm

Pelo menos 50 municípios do Ceará tiveram chuvas entre as 7 horas do sábado, 14, e as 7 horas deste domingo, 15. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

As informações ainda são parciais. Embora os dados da Fundação sejam consolidados às 7 horas, nem todos os postos de medição enviam os registros durante fins de semana e feriados.

A maior de chuva relatada no Ceará entre sábado e domingo foi em Pereiro, na macrorregião do Jaguaribe. O registro no poste do açude Madeiro foi de 46 mm.

Outras seis cidades tiveram precipitação acima de 30 mm no período. Ao todo, 10 municípios registraram mais de 20 mm de chuvas.

Funceme prevê chuva ainda durante este domingo

Para o restante do dia, a Funceme indica a possibilidade de chuvas em todo o Estado. O céu deve variar de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões.

Durante a tarde, espera-se chuvas isoladas na Ibiapaba, no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Litoral Norte, no Maciço de Baturité, no Jaguaribe, e na parte Norte do Sertão Central e Inhamuns. À noite, há chances de precipitação em todas as macrorregiões.

Postos da Funceme com mais chuvas entre sábado, 14/5, e domingo, 15/5

Açude Madeiro (Pereiro): 46 mm; Guaribas (Acopiara): 43 mm; Várzea da Conceição (Cedro): 42 mm; Caiçara (Tauá): 39,9 mm; Baixio (Baixio): 37 mm; Umari (Umari): 35 mm; Iguatu (Iguatu): 33 mm; Vera Cruz (Tauá): 29,4 mm; Sítio Canto (Umari): 26,6 mm; Altamira (Tauá): 25 mm.

Cidades do Ceará com mais chuvas entre sábado, 14/5 e domingo, 15/5

Pereiro (Jaguaribe): 46 mm; Acopiara (Sertão Central e Inhamuns): 43 mm; Cedro (Cariri): 42 mm; Tauá (Sertão Central e Inhamuns): 39,9 mm; Baixio (Cariri): 37 mm; Umari (Cariri): 35 mm; Iguatu (Sertão Central e Inhamuns): 33 mm; Orós (Jaguaribe): 24 mm; Mombaça (Sertão Central e Inhamuns): 21 mm; Icó (Jaguaribe): 20 mm.

