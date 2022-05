Criança de dez anos morre eletrocutada após contato com a geladeira de casa no Interior do Ceará

Luan Victor Marques, de 10 anos, morreu após encostar na geladeira de casa e receber uma descarga elétrica de alta tensão. Luan não resistiu ao choque e veio a óbito, mesmo após atendimento médico. O caso aconteceu nesta quinta-feira, 12, na cidade de Jaguaruana, no Interior do Ceará.

A Secretaria da Segurança e Defesa Social (SSPDS) divulgou, em nota, que a criança foi encaminhada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) está atuando no ocorrido para realizar a apuração da causa da morte. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na delegacia Municipal de Jaguaruana.

Nota de pesar

Por meio de uma nota de pesar, a Prefeitura de Jaguaruana lamentou o acontecimento com Luan Victor. “Enviamos condolências a todos que sentem a dor de sua partida triste que interrompe a singeleza de uma criança. Todo apoio e abraço solidário”, destacam.

A escola Edith Moreira Barreto, onde Victor estudava, também prestou homenagem ao garoto. “O grande desafio da vida é não sabermos qual é a nossa missão e qual o nosso tempo na terra. Mas Deus sabe de tudo. Deus sabe o que quer de nós”.

