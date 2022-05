Chuvas de fevereiro a abril atingem média histórica do trimestre com 514 mm

De fevereiro a abril, o Ceará registrou 514 milímetros de chuva. O volume ficou dentro da média histórica registrada no período, que é de 510 mm, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A chuva, no entanto, não foi homogênea no Estado inteiro, com regiões tendo mais precipitações do que outras.

No Litoral de Fortaleza, por exemplo, choveu 884.2 mm. O valor ficou 36,5% acima do normal na região, de 647.8 mm. O período também foi de chuvas acima da média para o Maciço de Baturité, com 27,2% a mais (697.8 mm) do que o esperado de 548.8 mm.

Sobre o assunto Quadra chuvosa: 47 municípios já ultrapassam média de chuvas anual

Quadra chuvosa: Fortaleza é cidade do Ceará com mais chuva em 2022

Madrugada de quarta-feira tem chuvas isoladas no Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a meteorologista da Funceme Meiry Sakamoto, as chuvas nessas regiões foram ocasionadas pela proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Já no Cariri, que também teve chuvas 19,7% acima do esperado, áreas de instabilidade associadas a outros tipos de sistemas meteorológicos foram as responsáveis pelas precipitações O Cariri teve a maior chuva do ano, segundo a Funceme, com 200 mm sendo registrados em Várzea Alegre no dia 17 de abril.

Apesar das chuvas na média, outras quatro regiões meteorológicas tiveram desvios negativos em relação ao volume normal esperado para o trimestre. Foram elas Litoral Norte, Ibiapaba, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns, com esta última tendo o menor volume de chuvas do Ceará neste período, com 376 mm.

Este trimestre de fevereiro a abril foi o segundo com menor quantidade de chuvas dos últimos cinco anos. Em 2021, as chuvas no período foram ainda menores em volume, com apenas 438.1 mm. O maior volume de precipitação do trimestre foi registrado em 2020, quando choveu 645.1 mm no Ceará nesses três meses.

Chuvas no trimestre de fevereiro a abril de 2018 a 2022

Média do trimestre: 510 mm

2022: 514 mm



2021: 438.1 mm



2020: 645.1 mm



2019: 595.3 mm



2018: 539.6 mm

Maio: último mês da quadra chuvosa só atingiu média uma vez nos últimos 4 anos

O primeiro trimestre da quadra chuvosa, geralmente, é quando acontecem as principais chuvas do período chuvoso. Maio, último mês do “inverno” cearense, costuma ter menos chuvas. O mês tem média histórica de 90,6 mm, enquanto abril (188 mm), março (203.4 mm) e fevereiro (118.6 mm) tem histórico de maior volume de chuvas.

E mesmo com média menor que os outros meses da quadra, de 2018 até 2021, apenas 2021 superou o volume de chuvas esperado, com 93.9 mm. Em todos os outros anos desse período, maio não chegou a registrar as precipitações esperadas para o mês.

Nos primeiros quatro dias de maio, os postos monitorados pela Funceme registraram 10.7 mm de chuvas nos municípios do Estado. A previsão do tempo para esta quinta-feira, 5, e sexta-feira, 6, indica possibilidade de chuvas na faixa litorânea. No Cariri, os acumulados devem ocorrer durante a madrugada e noite. Nas demais regiões, espera-se chuvas isoladas.

Chuvas em maio de 2018 a 2022

Média do mês de maio: 90.6 mm

2022: 10.7 mm (até dia 4)



2021: 93.9 mm



2020: 82.3 mm



2019: 76.6 mm



2018: 58.6 mm



Tags