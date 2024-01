De tragédias a milagres, confira os posts mais curtidos no Instagram do O POVO em 2023

Como parte da retrospectiva O POVO de 2023, confira o ranking completo com as 10 postagens mais curtidas pelos nossos seguidores e relembre os fatos que marcaram o ano

Há também, casos de verdadeiro milagres como um bebê sobrevivendo após mais de 128 horas soterrado em escombros de desabamento ou um estudante com paralisia cerebral que com a ajuda de um professor de Educação Física conseguiu andar pela primeira vez .

Os assuntos mais curtidos do ano no Instagram do O POVO vão desde informações sobre a vida de famosos até tragédias com a morte de crianças no Ceará durante a onda de ataques a escolas que assolou o Brasil no primeiro semestre deste ano.

O ano de 2023 foi marcado por inúmeros acontecimentos no Ceará , no Brasil e no Mundo . As notícias , por vezes devastadoras e em outras, emocionantes ou mesmo inspiradoras, repercutiram nas redes sociais em meio à milhares de curtidas e comentários.

A busca por proteção contra a "maré de azar" teria sido, segundo o cantor, o motivo da dona Rita. A postagem do O POVO sobre o caso conta com 99.057 curtidas e mais de 2.200 comentários.

O registro feito por Nattan em seu perfil no Instagram, de uma visita a rezadeira no bairro Curió, em Fortaleza ocupa a 10ª posição do ranking de mais curtidas do ano.

O ataque foi registrado no dia 12 de Abril. O post dessa notícia registrou 12.454 mil curtidas marcadas pelo choque e pesar de milhares de internautas diante do ocorrido.

Entre os posts mais curtidos de 2023 está uma tragédia que aconteceu no interior do Ceará. Em meio à onda de ataques à escolas no Brasil , um jovem de 14 anos atacou duas meninas na Escola Municipal Isaac de Alcântara, na cidade de Farias Brito .

A menina, criada como filha pelo idoso, vive com paralisia cerebral e sonha em ser influencer do segmento de beleza, moda, maquiagem e estética. Relembre o caso clicando aqui .

O oitavo lugar do ranking é ocupado por um daqueles casos que tocam o coração de qualquer pessoa. Com 115.424 mil curtidas , o caso do avô, Ulysses Gomes, que aos 84 anos aprendeu a maquiar para ajudar sua neta, Ana Paula, a realizar o seu sonho.

No sétimo lugar do ranking está a postagem sobre o cancelamento das festividades de Carnaval na cidade de Granja, no Ceará. O post em questão foi publicado no início do ano, em 17 de Janeiro, quando a prefeita Juliana Aldigueri anunciou que iria cancelar o ciclo carnavalesco para usar a verba para construir casas para 120 famílias.

Ao todo, um montante estimado em R$ 2 milhões foi aplicado no projeto social de construção de casas para famílias de baixa renda e/ou em vulnerabilidade socioeconômica. A postagem tem 116.975 mil curtidas, e centenas de comentários elogiando a atitude da Prefeitura.



O sexto post mais curtido do ano, foi o resgate do bebê de apenas 2 meses após 128 horas soterrado debaixo dos escombros, na cidade de Antakaya. Um pequeno milagre em meio a uma tragédia do terremoto histórico que destruiu a Turquia neste ano.

A região foi atingida por um abalo sísmico de 7,8 de magnitude. O tremor matou mais de 45 mil pessoas na Turquia e na Síria, sendo considerado um dos desastres naturais que mais letais do século.

Nesse contexto desolador, o pequeno bebê foi aplaudido de pé por todos os socorristas que atuaram no resgate que somente foi finalizado após 128 horas do desabamento do imóvel em que o pequeno estava.

O post do O POVO sobre esse fato tem 119.596 curtidas. Um menino milagroso, definiram os usuários. Quem se emocionou com o resgate? Relembre o caso clicando aqui.



O post que dá início ao nosso top 5 mais curtidos de 2023 despertou risadas de milhares de pessoas. O cearense Leonardo Giglio participou do programa Masterchef este ano e ao ser indagado pelo chef Jacquin sobre o preparo de uma receita respondeu prontamente: “Agora o senhor vai querer ensinar um cearense a fazer baião?".

Nas redes sociais, muitos questionaram a atitude do cearense e o tom usado para responder ao Jacquin. A troca de farpas ocorreu após o participante usar molho shoyo no preparo do tradicional baião de dois cearense. O post foi feito em 31 de maio e tem 120.619 curtidas.

Um caso que repercutiu bastante em todas as redes sociais no fim do primeiro semestre foi o caso do pequeno Gui, de 8 anos. O menino tem uma doença genética rara que deixa a pele dele mais sensível. Em um dos recorrentes episódios de complicações da doença, Gui esteve internado em um hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro sob coma induzido durante 16 dias.

A notícia que ganhou o Brasil, porém, diz respeito justamente ao reencontro do pequeno com a mãe após acordar do coma. Em um vídeo publicado nas redes sociais é possível ver o abraço amoroso de sua mãe Tayane e a emoção tomar conta de ambos.

Ela contou na época que o filho acordou no único momento em que ela não estava presente com ele no hospital. Tayane estava voltando para o leito do filho após uma rápida ida em casa depois de 16 dias acompanhando o pequeno no hospital.

O momento é emocionante, afinal, não tem nada como um abraço de mãe em um momento de dificuldade, não é mesmo?. O post com o vídeo desse reencontro tão esperado conta com 137.693 mil curtidas, e mais de 4.700 comentários. Veja o vídeo:



A medalha de bronze do ranking de mais curtidas do ano ficou com o registro de um momento mágico na cidade do Rio De janeiro. Um fotógrafo carioca tentou durante 2 anos fotografar o momento exato que a lua passa por cima do Cristo Redentor, até que em junho deste ano, ele conseguiu.

O resultado cria uma ilusão de ótica faz parecer que o cristo está suspendendo a lua cheia nas costas, como se estivesse de fato "segurando" o satélite natural nas costas. O registro foi feito no dia 4 de Junho, com uma lente especial, conforme detalhou o fotografo em entrevista exclusiva ao O POVO.

Na postagem sobre o assunto foram 140.255 mil curtidas e mais de 1.600 comentários. O registro do momento raro emocionou milhares usuários. Confira:



2. Sofia Valim, filha do prefeito de Caucaia Vitor Valim, morre aos 19 anos

A morte de Sofia Valim aos 19 anos comoveu milhares de internautas no começo do último mês do ano. O anúncio da fatalidade, em meio à uma onda de lamentação nas redes sociais, se tornou o segundo post mais curtido do ano, contando ainda com 14 mil comentários de pesar pela morte da jovem.

Maria Sofia Valim era influenciadora digital, acadêmica de Direito e filha do prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB). Ela morreu no sábado, 9 de dezembro, após complicações em cirurgia de transplante de fígado que se tornou necessário diante de um quadro de hepatite fulminante.



O post mais curtido do ano foi uma história emocionante que aconteceu em Porto Velho, Rondônia. Júlio Gonçalves, um professor de educação física da rede pública, criou um rotina de exercícios para estimular as funções motoras de um aluno com paralisia cerebral e um milagre aconteceu.

Com os exercícios e ajuda no tratamento clínico, o pequeno Luiz Souza, que passou a vida em uma cadeira de rodas, conseguiu levantar da cadeira de rodas e dar seus primeiros passos completamente sozinho.

O professor mostrou a evolução do pequeno em um vídeo nas redes sociais e emocionou milhões de brasileiros. A postagem do O POVO sobre o assunto, e com a entrevista exclusiva com o professor Júlio, tem mais de meio milhão de curtidas.

Ao todo, a postagem soma 660.556 curtidas e registra ainda mais de 20.000 comentários. Você também se emocionou com essa história? Confira o vídeo do pequeno Luiz andando pela primeira vez: