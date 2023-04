Estudante do 9º ano ataca duas meninas dentro de escola em Farias Brito

Estudante do 9º ano ataca duas meninas com uma machadinha na cidade de Farias Brito. De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura do Município, o caso aconteceu na Escola Municipal Isaac de Alcântara, localizada em um sítio na zona rural.

As vítimas, duas meninas de 9 anos, foram atingidas por uma arma branca. Conforme informações da Prefeitura, uma das alunas teve uma lesão superficial na cabeça e a outra teve uma lesão profunda em uma região frontal, que foi levada para um hospital municipal em Barbalha.

O jovem que praticou o ato foi apreendido pela Polícia. A Prefeitura destaca que está dando todo o apoio, com equipes de saúde e educação, está sendo oferecido às crianças e familiares. (Colaborou Guilherme Carvalho/CBN Cariri)

