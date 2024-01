Filha de Vitor Valim passa por transplante de fígado e prefeito agradece apoio

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), informou que a filha mais velha, Maria Sofia Valim, realizou cirurgia de transplante de fígado na manhã desta quinta-feira, 7. O procedimento foi realizado após dois dias do anúncio da entrada da jovem na lista do Sistema Único de Saúde (SUS) para transplante do órgão.

“Após seguir os trâmites legais e entrar na fila para transplante de fígado, Sofia conseguiu um doador devido à urgência de seu caso. Hoje pela manhã já foi um doador compatível e a cirurgia foi realizada com êxito”, contou o prefeito em publicação nas redes sociais.