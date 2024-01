Hepatite fulminante: entenda a doença que agravou quadro de saúde de Sofia Valim

A filha do prefeito de Caucaia morreu no sábado, 9, após dois dias da realização de transplante de fígado

Sofia Valim, filha do prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), e da empresária de comunicação, Gaída Dias, morreu no último sábado, 9. A influenciadora digital estava internada desde o dia 3 de dezembro no hospital Monte Klinikum, vítima de uma hepatite fulminante no fígado. A informação foi dada pelo portal Frisson, assinado pela mãe de Sofia.

A jovem de 19 anos teve a morte confirmada pelos pais dois dias depois de realizar cirurgia de transplante do fígado. O órgão foi doado por uma pessoa compatível após dois dias de Vitor Valim comunicar a urgência do estado de saúde de Sofia.

Sofia teve morte cerebral e a família decidiu doar os órgãos da jovem para a fila de transplante do Sistema Único de Saúde (SUS).