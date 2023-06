Cearense rebate Jacquin no Masterchef: ‘Vai ensinar a fazer baião?'

O cearense Leonardo da Rosa Giglio confrontou sugestão do chef Jacquin e rebateu jurado no Masterchef

Leonardo da Rosa Giglio, 32, cearense participante do Masterchef Brasil, foi destaque na mídia nacional pela falta de paciência no episódio desta terça-feira, 30. Ao ser questionado pelo chef de cozinha Jacquin sobre ingredientes do seu baião de dois, prato típico do Ceará e desafio da edição, Leonardo rebateu dizendo: “Agora o senhor vai querer ensinar um cearense a fazer baião?".

Ao se deparar com a resposta, Jacquin disse apenas que queria comer bem e desejou boa sorte. “Eu vou querer comer bem. E eu penso que você vai fazer coisa errada. Boa sorte”, respondeu o jurado. O cozinheiro continuou a defender a receita após a saída do chef: “Acredito que ele está querendo me ajudar, mas ‘macho véi’ isso aqui é do jeito que faço lá em casa”.

Molho shoyu no lugar do sal:

A proposta de baião de dois autoral de Leonardo consistia em um baião com feijão verde acompanhado de cuscuz e um lombo de cordeiro marinado no vinho e molho shoyu. O molho seria para substituir o sal, conforme defendeu Leonardo. Mas, a ideia foi estranhada pelo chef que questionou o que o shoyu teria a ver com a cultura nordestina.

“O que tem a ver o shoyu com o Nordeste? Você não quis usar sal? Se a gente usa um produto para ter o gosto do produto, você não usa o shoyu para ter gosto de sal. Você vai querer um padre a fazer a missa?”, indagou o jurado. A resposta do participante foi automática.

Resultado do baião de dois de Leonardo:

Apesar da resposta segura de Leonardo, o resultado final do prato foi duramente criticado pelos jurados do programa. O feedback negativo foi unânime.

“Muito bom, muito bom…para ir para a prova de eliminação. É ruim mesmo, esse cuscuz é horrível. Essa carne seca. Até o cordeiro vai te processar. Por favor, para de brincar”, disse o chef Jacquin ao provar o prato feito pelo cearense.

“Esse prato reforça o estigma da cozinha nordestina, porque é pesado e grosseiro. O cuscuz, nem o baião é bom. A carne está fora do ponto. Você está se enganando. Isso não é o Nordeste”, avaliou o chef Rodrigo Oliveira.

Logo após a enxurrada de comentários negativos, Leonardo ainda perseverou e continuou a defender sua participação. “Estou na prova de eliminação, mas eu vou dar a volta por cima. Eu vou honrar meu povo, eu vou fazer vocês sentirem orgulho de mim”, defendeu o cearense.

E realmente Leonardo deu a volta por cima. Na prova de eliminação, com a confeitaria como desafio, o cozinheiro surpreendeu os jurados com uma sobremesa de tangerina. “Você, com esse banho de tangerina, conquistou o nosso coração, a acidez sempre vale dentro da sobremesa. Não esqueçam disso”, afirmou o chef Jacquin.



