Nattan vai em rezadeira para tirar ‘quebrante’ e ‘mau olhado’

O cantor cearense Nattan visitou uma rezadeira na tarde desta sexta-feira, 26, e compartilhou o momento com seus seguidores no Instagram.

Dono dos sucessos “Love Gostosinho", “Comunicação Falhou”, entre outros hits do piseiro, o músico de 22 anos de idade foi ao bairro Curió, em Fortaleza, para se encontrar com dona Rita.

Ao som de “Maria passa à frente”, do padre Marcelo Rossi, o sobralense compartilhou o caminho até a casa da rezadeira e explicou que foi ao local para “tirar os maus olhados’.

“Gente, hoje eu vim numa rezadeira e vou mostrar um pouco da experiência com vocês, vim tirar um pouco desses maus olhados”, afirmou o cantor.

Na publicação no Instagram, Nattan compartilhou as fotos do momento e escreveu: “uma benção de Deus pelas mãos dela. Com muita proteção e sabedoria. Deus está na simplicidade, na simplicidade há verdade e é lá que está o amor.”.



Nattan foi a uma rezadeira no bairro Curió, em Fortaleza Crédito: Reprodução/Instagram

