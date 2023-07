Vídeo: Professor cria rotina de exercícios e ajuda aluno com paralisia cerebral a andar

O professor de educação física Júlio Gonçalves, de 39 anos, emocionou a internet ao mostrar a evolução motora de Luiz Souza, um de seus alunos na rede pública de ensino de Porto Velho, em Rondônia, que convive com paralisia cerebral e graças aos estímulos na escola começou a conseguir sair da cadeira de rodas e andar.

O educador postou um vídeo em suas redes sociais mostrando o processo de estimulação motora que tem feito com Luiz e a sua evolução. Nos registros é possível ver o aluno levantando da cadeira de rodas e andando, além de praticar outros exercícios que ajudam na sua coordenação motora. Confira:

VÍDEO: Professor cria rotina de estímulos e ajuda aluno com paralisia cerebral a andar







Professor viraliza com educação inclusiva e se emociona ao ajudar aluno cadeirante a andar



Os vídeos das atividades feitas com Luiz, postados no dia 29 de junho, contam, juntos, com mais de 60 mil curtidas e 800 mil visualizações no Instagram.

O rondoniense diz que recebeu diversas mensagens após postar o vídeo, desde pessoas parabenizando-o até pessoas relatando que queriam um professor assim para o(a) filho(a) PCD.

Júlio relata que até pessoas as quais ele se inspirava como exemplos de educadores vieram comentar e repostar seu vídeo. “Foi tudo muito surreal”, complementa.

O professor de educação física comenta que espera que o vídeo inspire outras pessoas e que, cada vez mais, possa servir como uma positividade na vida das pessoas.

“Extremamente gratificante”, diz professor que ajudou aluno com paralisia cerebral a andar

Em entrevista ao O POVO, Júlio conta que quando conheceu Luiz, no início de 2023, recebeu recomendações de não tirá-lo da cadeira de rodas, visto que este já havia se machucado ao tentar levantar sozinho.

Ao receber as instruções, o educador relata que ficou curioso ao saber que o menino tentava se levantar por conta própria. Foi então que Júlio decidiu realizar alguns testes com o garoto, a fim de conhecer melhor o seu potencial psicomotor.

Quando percebeu que Luiz conseguia se manter em pé, o educador rapidamente decidiu que faria de tudo para ajudá-lo. “Ele só precisava de estímulo, alguém que acreditasse nele”, comentou.

O professor de educação física revela ainda que fica muito emocionado ao falar sobre os resultados obtidos com Luiz. “É extremamente gratificante”, complementa.

Educação inclusiva é prioridade de professor que ajudou aluno com paralisia cerebral a andar



Há mais de 10 anos atuando como professor de educação física, Júlio relembra um de seus primeiros alunos com deficiência ao reiterar a necessidade de uma educação mais inclusiva.

Em meados de 2012, o educador conheceu Anderson, aluno que sofria com alguns tumores na cabeça, e que como consequência desenvolveu uma deficiência visual.

Ele foi seu primeiro aluno PCD Pessoa com Deficiência (PCD) e o inspirou a pensar em estratégias e atividades lúdicas que tornassem sua didática de ensino mais inclusiva. “Me marcou muito”, revela Júlio.

Muito emocionado, Júlio conta que, infelizmente, Anderson faleceu durante a pandemia da Covid-19 e que, até hoje, ainda recebe mensagens da família estudante o agradecendo pela atenção com o aluno.

O educador conta que, certa vez, no dia dos professores, a avó de Anderson lhe enviou um áudio lendo uma carta como se tivesse sido escrita pelo aluno.

"Essa carta é como se fosse o Anderson falando para você, professor", disse a avó. “Aquilo me desmontou inteiro” confessou o educador com a voz embargada.

