Idoso aprende a maquiar para ajudar neta com paralisia cerebral a se tornar influencer

O amor de um avô pela sua neta se transformou em um gesto lindo de cuidado e dedicação no interior de São Paulo. Ana Paula Gomes do Nascimento, de 24 anos, conta com a ajuda do avô adotivo, Ulysses Gomes, de 84 anos, para gravar seus vídeos para a internet e perseguir seu sonho de se tornar uma influenciadora digital famosa.

Assim que nasceu Ana Paula foi diagnosticada com hipóxia neonatal, condição clínica na qual ocorre uma redução dos níveis de oxigênio no sangue do bebê. Em decorrência do caso, ela desenvolveu paralisia cerebral.

Por conta disso, ela tem dificuldade em falar e uma série de limitações nos movimentos das mãos e pernas. Mas para além disso, com vídeos repletos de leveza e bom humor, Ana Paula começou a produzir conteúdos para as redes sociais e perseguir o sonho de ser uma influencer.



Idoso ajuda neta com paralisia cerebral a perseguir sonho de ser famosa fazendo tutoriais de maquiagem

Apaixonada por maquiagem, Ana Paula, que mora em Andradina, interior de São Paulo, sempre sonhou em criar conteúdos sobre o tema. O sonho foi crescendo conforme o tempo passava e se tornou uma meta de vida a ser perseguida com dedicação e trabalho duro.

Ao ver o esforço da neta, o avô adotivo de Paula decidiu que a ajudaria como pudesse. Foi a partir disso que o idoso buscou aprender a fazer maquiagem, mesmo sem nunca ter tido qualquer tipo de contato com o tema antes.

Com auxílio de vídeos tutoriais, Ulysses Gomes embarcou no universo dos batons, bases, corretivos, sombras, pinceis e todas as infinitas possibilidades permitida pela maquiagem. Aos poucos, Ulysses evoluiu em técnica e precisão e os tutoriais passaram de "como usar um batom?" para produções cada vez mais elaboradas.

Em entrevista ao O POVO, a jovem contou que começou a gravar vídeos para o Youtube em 2017 e que desde então não parou de produzir conteúdo para as redes sociais.

"Em 2014 ganhei um notebook e comecei a pesquisar sobre maquiagem, aí eu chamava ele (Ulysses) para poder ver e aprender. Em 2017 eu resolvi fazer um canal no YouTube para ajudar as mulheres que não sabem se maquiar".

Avô ajuda neta na produção de tutoriais de maquiagem para o Instagram

Padrasto da mãe de Ana Paula, Ulysses sempre cuidou com muito zelo e amor da neta, fazendo de tudo para ajudá-la no seu maior sonho, que para além de ser influenciadora digital, é ajudar pessoas que, assim como ela, gostam de maquiagem e dicas de beleza.

Após as primeiras experiências com a produção de tutoriais no Youtube, em 2020, Paula começou a gravar vídeos para o Instagram. Como nem a jovem, nem o avô dela tinha experiência com a ferramenta, Paula procurou ajuda com a influenciadora Carla Jorge.

Na época do primeiro contato entre elas, Carla que estava sorteando uma consultoria sobre a rede social."Ela me ensinou tudo sobre Instagram e até hoje ela me ajuda no que eu preciso. Hoje a Carla Jorge é a minha assessora. Eu estou começando a trabalhar com internet e ela está cuidando dessa parte", relata Paula.

Diante da admiração da história de conquistas por meio de muita luta, Paula e Carla se aproximaram e passaram a trocar, além de dicas, também palavras de apoio e incentivo. "A gente acabou virando amigas”, pontua Paula ao mencionar a amizade inesperada e preciosa que criou com Carla.

Idoso de 84 anos e neta arrecadam R$ 45 mil em vaquinha para realizar sonho da jovem de ser influencer

Em dezembro do ano passado, avô e neta foram para a cidade de São Paulo onde Ulysses concorreu e ganhou uma premiação promovida pelo perfil "Razões Para Acreditar". Ele ganhou na categoria “longevidade”, sendo um reconhecimento pela dedicação e afeto no cuidado com sua neta.

Além disso, o idoso mantém por conta própria uma pequena praça localizada no bairro em que mora. Sozinho, ele rega as plantas, apara a grama e até recolhe o lixo do local. Segundo Paula, depois da premiação, a vida dos dois começou a mudar completamente.

Após a repercussão do prêmio, a história de dedicação dos dois brasileiros conquistou muita gente, o que gerou números nas redes sociais. Até o dia 20 de janeiro de 2023, Ana Paula acumula quase 30 mil seguidores no Instagram, e seu avô, Ulysses, mais de 13 mil. No Youtube o canal compartilhado pelos dois acumula pouco mais de mil inscritos.

Apesar disso, a internet ainda não consegue sustentar as despesas de casa, que sobrevive apenas com a aposentadoria do idoso. Porém, a medida com que a história dos dois se torna viral, coisa boas começam a acontecer.

No fim de 2022 um grande passo para uma mudança completa na vida dos dois foi dado com ajuda de uma vaquinha na internet. A arrecadação coletiva conseguiu apurar cerca de R$ 45 mil para ajudar nos custos de produtos, cursos e claro, no sustento da família.

Confira vídeo do avô maquiando a neta:

