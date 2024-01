Quem é Sofia Valim, influencer que precisa de transplante de fígado

Sofia é fruto do relacionamento de Vitor Valim com Gaída Dias

A adolescente, de 19 anos, é conhecida por entre os internautas pela produção de conteúdos no Tiktok, onde possui 456 mil seguidores.

Por meio de comunicado, o prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB) anunciou nesta terça-feira, 5, que a filha mais velha, Maria Sofia Valim, entrou na fila de transplante de fígado devido ao agravamento do seu estado de saúde.

No Instagram, Sofia é seguida por 66,7 mil pessoas. Na plataforma, ela exibe viagens ao lado de amigos e família, bem como dicas de moda e beleza.

Além de criadora de conteúdo, a influenciadora digital utilizou as redes sociais, em julho deste ano, para divulgar o seu Bazar beneficente, que destinou parte da renda à Fundação Terra e ao Iprede. Durante o evento, o público teve acesso a peças novas e usadas com preços acessíveis.

Apesar de ter um vínculo com a moda e redes sociais, Sofia é acadêmica de Direito e pretende seguir carreira na Magistratura.

Nesta terça-feira, 5, o pai de Sofia, Vitor Valim, utilizou as redes sociais para pedir orações pela filha.

“Minha filha mais velha, Sofia, está passando por uma situação grave de saúde, a qual a levou à fila de transplante de fígado nesta manhã de terça-feira”, afirmou o prefeito em publicação no Instagram.

“Gostaria de pedir orações pela minha filha e por todos que a amam. Sigo firme, trabalhando e cuidando de Caucaia e da minha família”, completou.

Transplante de fígado

O transplante de fígado pode ser realizado de um doador vivo, com a retirada de uma parte do órgão, uma vez que ele pode se regenerar, e não prejudica a vida do doador. Familiares ou pessoas sem relação podem realizar a doação, em caso de compatibilidade.