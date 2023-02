Bebê de dois meses é resgatado após terremoto na Turquia; veja vídeo

Após 128 horas do terremoto na Turquia, um bebê de dois meses foi resgatado em Hatay, cidade localizada no extremo sul do país, a 640 quilômetros da capital Ancara.

Em imagens divulgadas pela Autoridade de Gestão de Emergências e Desastres da Turquia (AFAD) nas redes sociais, o bebê aparece sendo aplaudido pelos socorristas que vibram com a emoção do resgate.

As entidades que divulgaram o resgate, porém, não publicaram detalhes sobre o estado de saúde da criança ou se há algum parente vivo. Apesar disso, os vídeos do menino brincando com o médico socorrista na ambulância representam um suspiro de esperança. "A Turquia é um só coração", destacou a AFAD em um dos vídeos sobre o resgate do bebê.

Segundo uma nova atualização divulgada neste sábado, 11, o terremoto já ocasionou mais de 25 mil mortes. Funcionários e médicos afirmam que 21.848 pessoas morreram na Turquia e 3.553 na Síria. As equipes de resgates continuam nas buscas.

Bebê é retirado de destroços



O pequeno sobrevivente foi retirado dos destroços por um grupo de dezenas de socorristas e transportado em uma maca de adulto até a ambulância, onde começou a receber tratamento médico. (Colaborou Alan Magno)

