Fotógrafo registra momento exato em que o Cristo Redentor "segura" a Lua

O fotógrafo vem tentando tirar essa foto há 2 anos, mas enfrentou problemas com névoas e nuvens em anos anteriores. Confira resultado

A lua cheia do último domingo, 4, rendeu um registro sensacional para o fotógrafo carioca Leonardo Sens, de 39 anos. Ele conseguiu capturar o momento exato em que uma ilusão de ótica faz parecer que o Cristo Redentor estava "suspendendo" a lua cheia.



Natural de Niterói, o fotógrafo de 39 anos disse, em entrevista ao O POVO, que vem tentando tirar a foto já há 2 anos, mas a recorrência de névoa e nuvens de chuvas impossibilitaram o registro. Mas, neste ano, após muita persistência, a foto tão esperada se tornou realidade.



Tirada às 6 horas e 28 minutos do domingo, na Praia do Icaraí, com uma câmera Nikon D810 e uma lente Sigma 150-600mm, a foto demandou um estudo prévio de Leonardo, que utilizou aplicativos para ver como estava o tempo e a melhor data e horário para fotografar a lua cheia



“É tenso, mas gratificante”, diz fotógrafo que registou o Cristo Redentor erguendo a Lua



Com data, hora e até posição bem definidas para conseguir a foto perfeita, Leonardo precisou de paciência para capturar o momento exato em que a lua se alinhou com o Cristo Redentor.



“É tenso, mas também é gratificante acertar o clique, o momento certo”, explica ele ao contar sobre o processo para conseguir a foto do Cristo Redentor “abraçando” a lua. Confira as fotos:



Carioca registra momento exato em que a Lua aparece nos braços do Cristo Redentor

Foto tirada pelo carioca Leonardo Sens Crédito: Reprodução/Instagram Leonardo Sens

Reação do público



Apesar de trabalhar com fotografia há mais de 10 anos, Leonardo conta que não esperava toda a repercussão alcançada pela foto, mas que ficou muito feliz com os elogios recebidos.



No Instagram, Leonardo relembra que seu recorde era 2.000 likes e, no momento, a foto da lua e Cristo Redentor já conta com mais de 100 mil curtidas e 3.500 comentários elogiando a precisão na captura da imagem.



“Fico muito feliz, muito lisonjeado por esse momento”, conta ele ao falar sobre os números obtidos com a foto.



