Sofia Valim, filha do prefeito de Caucaia Vitor Valim, morre aos 19 anos

Maria Sofia Valim, de 19 anos, teve morte confirmada neste sábado, 9, após complicações de uma cirurgia de transplante de fígado realizada na última quinta-feira, 7. Ela é filha mais velha do casal Vitor Valim (PSB), prefeito de Caucaia, e Gaída Dias. A informação foi confirmada pelo próprio Valim em nota nas redes sociais.



"É com a mais profunda dor e tristeza que comunico a todos o falecimento de minha tão amada filha Sofia. Infelizmente, seu organismo não resistiu. Agradeço a todos pelas orações e carinho dedicados a mim e à minha família nesse momento de extremo sofrimento", diz o prefeito.

A morte provocou forte onda de solidariedade entre políticos do Ceará, com manifestações do ministro Camilo Santana (Educação), do governador Elmano de Freitas (PT), do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), da vice-governadora Jade Romero (MDB), do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT), e de uma série de outros parlamentares do Estado.