Enquanto isso em Paris: Brasil conquista duas pratas emocionantes com Caio Bonfim e Rebeca Andrade

Rebeca Andrade e Caio Bonfim pegaram pódio para o Time Brasil com pratas nesta quinta-feira, 1°. Crédito: Loic Venance / AFP e Lionel Bonaventure/ AFP

Frustração no vôlei masculino e handebol feminino Enquanto as mulheres foram bem nas quadras de areia, a dupla masculina André e George foi superada pelos norte-americanos Partain e Benesh por 2 sets a 1. O revés complicou a classificação da dupla, que agora depende dos outros resultados para ficar entre os melhores terceiros colocados. Quem também viu a classificação dificultar foi o time de handebol feminino, que sofreu a terceira derrota seguida na competição. Dessa vez, o placar negativo foi diante da Holanda por 31 a 24 para a equipe europeia. O resultado adverso colocou as brasileiras fora da zona de classificação. Outros resultados da marcha atlética e da ginástica Além do medalhista Caio Bonfim, o Brasil também foi representado na marcha atlética masculina por Matheus Corrêa, que terminou a disputa na 39ª colocação. Além dele, na categoria feminina, a delegação brasileira teve Erica Sena, que terminou em 13º lugar, Viviane Lyra na 19º posição e Gabriela de Sousa em 36º. E na ginástica, além de Rebeca Andrade, o Brasil foi representado também por Flávia Saraiva, que ficou na nona colocação com 54.032 pontos. Frustrações no ringue e nas águas Os bons resultados foram emocionantes, mas o Brasil também teve enredos frustrantes nesta quinta-feira, 1°, especialmente nos ringues. No boxe, Keno Machado foi superado nas quartas de final pelo uzbeque Lazizbek Mullojonov por 5 a 0. Antes dele, na mesma modalidade, Caroline Almeida e Bárbara Santos também haviam sido eliminadas.