Keno Machado perde para uzbeque e está eliminado no boxe masculino em Paris-2024

Keno Machado está fora do boxe masculino de 92 kgs nas Olimpíadas de Paris-2024. O lutador brasileiro foi superado na tarde desta quinta-feira, 1°, nas quartas de final pelo uzbeque Lazizbek Mullojonov por 5 a 0 na Arena do Norte de Paris.

No primeiro assalto, o brasileiro acabou tendo desvantagem frente ao atleta uzbeque, de quem revelou no intervalo ter sentido alguns golpes em conversa com a equipe. No segundo round, ele optou por começar com golpes fortes, mas logo teve de entrar em uma posição de proteção pela postura de Lazizbek, que sacramentou a vitória no último tempo.

Nas oitavas de final, Keno Machado havia vencido o britânico Patrick Brown em decisão de 4 a 1 após três assaltos. O duelo que o classificou para a luta desta quinta-feira, 1°, ocorreu no último domingo, 28.