Leonardo Gonçalves e Mayra Aguiar perdem no golden score e caem na estreia do judô

Leonardo começou levando um waza-ari, mas se recuperou com um belo golpe e conseguiu empatar, levando a luta para o golden score. Ele tentou aplicar um waza-ari sobre o adversário, mas sofreu um contragolpe e foi eliminado.

O brasileiro Leonardo Gonçalves lutou, mas não conseguiu evitar a derrota em sua estreia nos tatames da Arena Campo de Marte. Nesta quinta-feira, o judoca foi superado por Dzhafar Kostoev, dos Emirados Árabes Unidos, na primeira rodada da categoria até 100 kg e dá adeus às competições individuais nos Jogos Olímpicos de Paris. Já na chave feminina até 78 kg, Mayra Aguiar também caiu na primeira luta, diante da italiana Alice Bellandi, primeira colocada do ranking mundial.

Natural de Iguape, no interior de São Paulo, Leonardo Gonçalves, de 28 anos, é o 12º colocado da categoria no ranking mundial. Ele participa das Olimpíadas pela primeira vez.

Mayra Aguiar, por sua vez, também conseguiu levar o combate para o golden score. Ela, porém, estava pendurada com dois shidos. A brasileira levou um golpe da adversária, mas viu os juízes anularem o ponto e ganhou um respiro na luta. Entretanto, logo na sequência, ela sofreu um waza-ari e saiu da disputa por medalhas.



Afastada dos torneios de judô desde dezembro de 2023 para focar em Paris, Mayra é a atual 12ª colocada no ranking mundial e vem de um título no Grand Slam de Tóquio, no ano passado, última vez em que havia competido nos tatames.