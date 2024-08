Brasil bate o Japão e garante classificação no vôlei feminino em Paris

Ao derrotar o Japão por 3 sets a 0, com parciais de 25-20, 25-17 e 25-18. O time se classificou para as quartas de finais

A seleção brasileira de vôlei feminino teve uma atuação dominante na segunda rodada do Grupo B nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, nesta quinta-feira, 1º. O Brasil atropelou o Japão com vitória por 3 sets a 0, com parciais de 25-20, 25-17 e 25-18, e garantiu a classificação antecipada para as quartas de final.

No domingo, 4, o Brasil voltará as quadras para disputar o primeiro lugar no grupo com a Polônia. Antertiormente, a seleção já havia vencido o jogo contra Quênia, por 3 sets a 0, na segunda-feira, 29, em sua partida de estreia.