Ex-lateral esquerdo, Caio Bonfim coroa carreira vitoriosa na marcha com medalha olímpica

Caio Bonfim conquistou a medalha de prata na marcha atlética na Olimpíada de Paris Crédito: Lionel BONAVENTURE / AFP

Caio Sena Bonfim teve sua dedicação à marcha atlética coroada com a conquista da medalha de prata nesta quinta-feira na prova de 20km dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Foi a quarta participação em Olimpíadas do atleta de 33 anos, que traz diversos títulos conquistados na modalidade - ele tem duas medalhas de bronze em Mundiais e quatro (duas pratas e dois bronzes) em Jogos Pan-Americanos. A marcha atlética não é muito conhecida popularmente no Brasil, mas é algo vivido diariamente por Caio. Ele é filho de Gianetti Sena Bonfim, ex-marchadora, e de João Sena, que foi técnico da esposa. É um amor que vem de casa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Toda a família está envolvida com a disciplina, inclusive como equipe – a família Sena Bonfim é a condutora do CASO, Centro de Atletismo de Sobradinho (DF), que trabalha com 200 crianças e jovens como projeto social e também com o alto rendimento, e já formou outros atletas olímpicos, como Gabriela Muniz e Max Batista.