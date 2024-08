Rebeca Andrade se torna a brasileira com mais medalhas olímpicas

Com as duas medalhas já conquistadas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a ginasta Rebeca Andrade se tornou a maior medalhista brasileira na história. São quatro pódios: um ouro e uma prata em Tóquio-2020 e um bronze e uma prata nesta edição da Olimpíada.

A prata no individual geral da ginástica, conquistada nesta quinta-feira, 1º, fez com que Rebeca ultrapassasse dois ícones do esporte nacional: a judoca Mayra Aguiar e a levantadora Fofão, do vôlei. A ginasta havia sido bronze por equipes, em resultado histórico para o Brasil nesta edição de Olimpíada, além do ouro no salto e da prata no individual geral em Tóquio-2020.