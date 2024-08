Hugo Calderano atropela sul-coreano e leva Brasil à semifinal inédita no tênis de mesa

Além disso, Hugo Calderano já garante briga por medalha em Paris. Mesmo que perca na semifinal, o brasileiro irá competir pelo bronze com o perdedor do outro confronto.

Atual sexto colocado do ranking mundial, Hugo Calderano agora aguarda o seu adversário na próxima fase dos Jogos. Nas semis, ele irá enfrentar o egípcio Omar Assar ou o sueco Truls Moregardh, que medem forças ainda nesta quinta-feira.

O duelo das semifinais acontecerá já nesta sexta-feira.



Como foi o jogo?

Hugo atropelou o sul-coreano no primeiro set. O brasileiro conseguiu imprimir seu ritmo e venceu o game por 11 a 4.

No segundo set, prevaleceu o equilíbrio. Os mesatenistas foram trocando pontos, mas Hugo cresceu já na reta final e fechou o game em 11 a 7.

Com as costas na parede, o sul-coreano cometeu inúmeros erros no terceiro set e viu Calderano abrir larga vantagem. O atleta brasileiro ditava o ritmo da partida e, mais uma vez, passou por cima do adversário, levando o game por 11 a 5 e abrindo 3 sets a 0.

Ele repetiu a dose no quarto set e venceu por 11 a 6, garantindo vaga na próxima fase.