André e George perdem confronto direto e secam rivais para ir às oitavas do vôlei de praia

A dupla brasileira formada por André e George perdeu o confronto direto com os americanos Partain e Benesh, nesta quinta-feira, por 2 a 1, parciais de 21/17, 21/14 e 15/8. Eles, agora, torcem contra os rivais para avançar às oitavas de final do vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris.

Os brasileiros iniciaram perdendo, mas reagiram e levaram o jogo para o tie-break. No set decisivo, os americanos se sobressaíram e liquidaram a partida.

Com a derrota, André e George ficam no terceiro lugar do Grupo D, com quatro pontos. Já os americanos alcançam cinco pontos e assumem a segunda posição da chave, indo diretamente às oitavas. Apenas os dois primeiros de cada grupo, além dos dois melhores terceiros, passam direto à próxima fase.