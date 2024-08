Mayra Aguiar chora e pede para abraçar repórter após eliminação precoce nas Olimpíadas

Ao deixar o tatame da Arena Campo de Marte, Mayra Aguiar falou sobre o sentimento amargo da derrota e caiu no choro. Ela ainda pediu para abraçar o repórter que a entrevistou logo após o revés

A brasileira Mayra Aguiar não resistiu e foi às lágrimas após a eliminação precoce nos Jogos Olímpicos de Paris. A judoca foi superada pela italiana Alice Bellandi , líder do ranking mundial, nesta quinta-feira, logo em sua estreia na categoria até 78 kg.

Mayra Aguiar perdeu o combate para a italiana no golden score. Ela estava pendurada com dois shidos e levou um golpe da adversária, mas viu os juízes anularem o ponto e ganhou um respiro na luta. Entretanto, logo na sequência, sofreu um waza-ari e saiu da disputa por medalhas.

"A gente tem que cair, se provar, queda, levanta... Eu agradeço as palavras, o carinho. Vamos voltar para casa e se levantar", concluiu.

Afastada dos torneios de judô desde dezembro de 2023 para focar em Paris, Mayra é a atual 12ª colocada no ranking mundial e vem de um título no Grand Slam de Tóquio, no ano passado, última vez em que havia competido nos tatames.

A atleta visava repetir seu bom histórico em Olimpíadas. Em sua quinta participação nos Jogos, ela coleciona três medalhas de bronze no torneio: Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020. Todas na categoria até 78 kg.

Na atual edição dos Jogos Olímpicos, o judô já rendeu duas medalhas para o Brasil. Willian Lima faturou a prata na categoria até 66 kg, enquanto Larissa Pimenta levou o bronze nos 52 kg feminino.

Na última quarta-feira, Rafael Macedo chegou a brigar pelo bronze na categoria até 90 kg, mas sofreu uma punição polêmica e perdeu a medalha para o dono da casa Maxime-Gael Ngayap Hambou.

Mayra Aguiar não foi a única brasileira a sair derrotada dos tatames de Paris nesta quinta-feira. Leonardo Gonçalves também perdeu na estreia da categoria até 100 kg por Dzhafar Kostoev, dos Emirados Árabes Unidos, e foi eliminado dos Jogos Olímpicos.

Ambos ainda integram o time brasileiro que brigará por medalha nas equipes mistas em Paris. A competição será neste sábado, a partir das 5h (de Brasília) da manhã.