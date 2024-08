Pepê Gonçalves sofre penalização e fica fora da final do K1 nas Olimpíadas

Brasileiro encerrou na 20ª colocação da classificatória na semifinal Crédito: Olivier MORIN / AFP

Pepe Gonçalves não se classificou à final da canoagem slalom K1 nos Jogos Olímpicos de Paris. O brasileiro encerrou na 20ª colocação da classificatória na semifinal, com uma grande penalização de 56 segundos, e foi eliminado. Sem representantes do Brasil, a final da modalidade será realizada ainda nesta quinta-feira, às 12h30 (de Brasília). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Pedro terminou a descida com 91.09 segundos, tempo que o levaria para a final. Porém, sofreu uma penalização de 56 segundos por ter tido quatro faltas, e ficou com 147.09, na última colocação da semifinal.

Nesta sexta-feira, será realizada a primeira prova de caiaque cross, a partir das 10h30 (de Brasília), e Pepe terá uma nova chance de conquistar uma medalha para o Brasil. A grande final da categoria está marcada para a próxima segunda-feira. Pepê Gonçalves é de Ipaussu, no interior de São Paulo. O atleta de 31 anos está na sua terceira participação em Olimpíadas, tendo competido no Rio-2016 e em Tóquio-2020. O principal feito da carreira do brasileiro é a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019. Ana Sátila fica em 5º lugar na final do C1 A mineira, Ana Sátila, encerrou sua participação na disputa do C1 (canoa) da canoagem slalom dos Jogos Olímpicos de Paris (França) na última quarta-feira, dia 31. A brasileira ficou na quinta posição, cinco posições à frente do recorde brasileiro anterior na prova, que pertencia a ela mesma e que foi conquistado nos Jogos de Tóquio (2020).

Ela ficou orgulhosa por ter dado tudo de si, porém ressalta que não ficou satisfeita com a posição que ficou. “Não estou feliz. Estava me sentindo muito bem, muito preparada. Tinha uma equipe gigante do meu lado, lutando dia e noite para que eu estivesse aqui na minha melhor forma, e eu estava. Infelizmente não consegui essa medalha", comenta. No primeiro dos três eventos de canoagem slalom nos quais estava inscrita, Ana Sátila garantiu um quarto lugar no K1 (caiaque) no último domingo, 28.