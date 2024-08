Brasil perde da Holanda, sofre terceira derrota seguida e se complica no handebol

Este foi o terceiro revés seguido da equipe em Paris Crédito: Aris MESSINIS / AFP

O time feminino de handebol do Brasil foi derrotado pela Holanda nesta quinta-feira, por 31 a 24, na Arena Paris Sul, e se complicou nos Jogos Olímpicos de 2024. Este foi o terceiro revés seguido da equipe em Paris. As brasileiras estrearam no torneio com uma bela vitória sobre a Espanha, mas perderam da Hungria, da França e agora para a Holanda, saindo da zona de classificação.