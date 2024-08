Em duelo com Biles, Rebeca Andrade conquista prata da ginástica artística geral de Paris-2024

Com a conquista, ela se torna a primeira brasileira a somar quatro medalhas olímpicas. As disputas individuais gerais ocorreram na tarde desta quinta-feira, 1°, na Arena Bercy

Foram conquistados 15.100 no salto, 14.666 nas barras assimétricas, 14.133 na trave e 14.033 no solo. O ouro ficou com a americana Simone Biles com 59.131 pontos, enquanto o bronze foi conquistado por Sunisa Lee, com 56.465 pontos..

A ginasta brasileira Rebeca Andrade se tornou a atleta do país com maior número de medalhas olímpicas conquistadas . Na tarde desta quinta-feira, 1°, na Arena Bercy, a paulista conquistou a medalha de prata na final do individual da ginástica artística das Olimpíadas de Paris-2024 com 57.932 pontos somados.

Na terceira rotação, a disputa entre Rebeca e Simone Biles se acentuou. A americana se apresentou primeiro, somando 14.566 pontos, mas a brasileira veio logo atrás, com 14.133. As duas fecharam a última rotação em decisão entre ouro e a prata.

Na segunda rotação, ela foi para as barras assimétricas e fez mais uma ótima apresentação, onde conquistou 14.666 pontos e superou Simone Biles no aparelho. A estadunidense tirou 13.733 em pontuação. Ambas foram superadas pela italiana Alice D'Amato, que conquistou 14.800 pontos, pela norte-americana Sunisa Lee com 14.866 e pela argelina Kaylia Nemour, com 15.533.

A norte-americana Simone Bile (E) e a brasileira Rebeca Andrade competem na final geral feminina da ginástica artística durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, na Bercy Arena, em Paris, no dia 1º de agosto de 2024. Crédito: Paul Ellis/AFP

Na última rotação, no solo, Rebeca Andrade pontuou 14.033 ao som de 'End of Time', da Beyoncé, e 'Movimento da Sanfoninha', da Anitta, no solo. Biles fez uma performance superior em pontuação, onde conquistou 15.066.

Flavinha Saraiva fica em 9° lugar

Outra representante do time brasileiro, Flavinha foi para as barras assimétricas na primeira rotação, onde pontuou o mesmo que a chinesa Qiu Qiyauan, 13.900. As duas foram superadas, no entanto, pela canadense Elsabeth Black, com 14.066, e pela chinela Yushan Ou, com 13.966.

Na segunda rotação, a brasileira fez uma apresentação sem falhas na trave, somando 14.266 pontos. Ela foi superada no quesito, no entanto, pela chinesa Qiyuan Qiu, que tirou 14.500.

Na terceira rotação, ao som do tradicional 'Can-Can', ela tirou 12.233 pontos no solo. Apesar da a boa apresentação, a brasileira acabou sendo penalizada por um tombo durante a performance. Na última rotação, com 13.633 pontos no salto, ela fechou a disputa somando, ao todo, 54.032 pontos.