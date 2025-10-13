Como o Acre, terra natal de Ramon Dino, comemorou o título no Mr. Olympia

Como o Acre, terra natal de Ramon Dino, comemorou o título no Mr. OlympiaPrimeiro brasileiro a vencer a categoria Classic Physique, o acreano Ramon Dino fez história no maior torneio de fisiculturismo do planeta e levou seu estado natal à celebração
O fisiculturista Ramon Dino colocou o Acre no mapa mundial do esporte ao conquistar o título da categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2025, realizado em Las Vegas.
A vitória histórica gerou comoção nas redes sociais e foi celebrada por autoridades e fãs em todo o Brasil.
Leia mais
Acre comemora a vitória de Ramon Dino
O Acre viveu uma noite de orgulho e emoção nesse sábado, 11, com a vitória histórica de Ramon Dino no Mr. Olympia 2025, o mais importante torneio de fisiculturismo do mundo.
Conhecido como o “dinossauro acreano”, o atleta venceu a categoria Classic Physique e se tornou o primeiro brasileiro a alcançar o título máximo da competição, realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Em meio à consagração, Ramon subiu ao palco com a bandeira do Brasil nas mãos e o sorriso estampado no rosto.
Aos 30 anos, o atleta levou o nome do Acre a um novo patamar esportivo, representando o estado com carisma e determinação.
O governador do Acre, Gladson Cameli, foi um dos primeiros a parabenizar o atleta nas redes sociais. “Parabéns por mais essa grande conquista. É um orgulho imenso ver um acreano brilhar entre os melhores do mundo. Você é exemplo de superação e inspiração para todos nós”, escreveu.
O governo do estado também publicou uma homenagem oficial com a mensagem: “Só o Acre para o topo do mundo”, em celebração ao feito inédito.
Nas ruas de Rio Branco, a vitória foi recebida com euforia e orgulho coletivo — afinal, o “menino do Acre” agora é campeão mundial.
Leia mais
Repercussão nas redes: “Ele veio do Acre!”
Na rede social X o nome de Ramon Dino se tornou um dos assuntos mais comentados do domingo, 12. Internautas de todo o país celebraram o feito com mensagens de orgulho e surpresa. “Ele veio do Acre!”, escreveu um usuário.
Outro brincou: “O menino do Acre agora é Mr. Olympia!”, enquanto o perfil @esportelandia comemorou: “Do Acre para o Mr. Olympia e o mundo! Simplesmente Ramon Dino!”.
As homenagens reforçaram o sentimento de representatividade que o atleta desperta em milhões de brasileiros — especialmente na sua terra natal, onde virou símbolo de superação e persistência.
Ramon Dino: da calistenia ao palco mundial
Nascido e criado no bairro Xavier Maia, em Rio Branco, Ramon Queiroz — o Ramon Dino — sempre foi ligado ao esporte. Na infância, praticava capoeira e futebol, mas foi na calistenia, no Horto Florestal, que começou a desenvolver disciplina e força física.
Aos poucos, a musculação se tornou sua paixão. Em 2016, o acreano decidiu se dedicar integralmente ao fisiculturismo e, apenas cinco anos depois, estreou no palco do Mr. Olympia, onde já figurou entre os cinco melhores do mundo.
Em 2025, o sonho se concretizou: o “dinossauro acreano” superou nomes consagrados como o alemão Mike Sommerfeld e o norte-americano Terrence Ruffin, garantindo o primeiro título masculino do Brasil na competição.
A conquista rendeu a Ramon um prêmio de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 550 mil) e o reconhecimento internacional como um dos maiores fisiculturistas da atualidade.