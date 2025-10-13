Como o Acre, terra natal de Ramon Dino, comemorou o título no Mr. Olympia

Ramon Dino conquistou o título do Mr. Olympia 2025 na Classic Phisique. / Crédito: Reprodução/Instagram @ramondinopro

O fisiculturista Ramon Dino colocou o Acre no mapa mundial do esporte ao conquistar o título da categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2025, realizado em Las Vegas. A vitória histórica gerou comoção nas redes sociais e foi celebrada por autoridades e fãs em todo o Brasil.