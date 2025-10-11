Brasil vence duas categorias do Mr Olympia

A brasileira Eduarda Bezerra venceu a categoria Wellness do Mr. Olympia 2025 / Crédito: Reprodução/Mr. Olympia

O Brasil conquistou dois ouros no Mr. Olympia de 2025 nessa sexta-feira, 10. Eduarda Bezerra e Natália Coelho venceram as categorias Wellness e Women’s Physique do evento e garantiram mais duas conquistas para o Brasil, que chega a 16 na história do torneio de fisiculturismo. Os resultados de igualam 2017 e 2022, quando, em ambas as edições, duas brasileiras venceram suaas categorias. Em 2017, Angélica Teixeira e Juliana Malacarne venceram as divisões Bikini e Women’s Physique, respectivamente; já em 2022, foi a vez de Franciele Mattos e da própria Natália Coelho garantirem ouros para o Brasil.