Brasil vence duas categorias do Mr Olympia; Ramon pode garantir 3ª medalhaEduarda Bezerra e Natália Coelho venceram as categorias Wellness e Women’s Physique do evento e garantiram mais duas conquistas para o Brasil
O Brasil conquistou dois ouros no Mr. Olympia de 2025 nessa sexta-feira, 10. Eduarda Bezerra e Natália Coelho venceram as categorias Wellness e Women’s Physique do evento e garantiram mais duas conquistas para o Brasil, que chega a 16 na história do torneio de fisiculturismo.
Os resultados de igualam 2017 e 2022, quando, em ambas as edições, duas brasileiras venceram suaas categorias. Em 2017, Angélica Teixeira e Juliana Malacarne venceram as divisões Bikini e Women’s Physique, respectivamente; já em 2022, foi a vez de Franciele Mattos e da própria Natália Coelho garantirem ouros para o Brasil.
Caso Ramon Dino consiga vencer a categoria Classic Physique, a principal do Mr Olympia, 2025 a edição do evento com mais títulos para o fisiculturismo brasileiro. Além do acrano, o paulista Marcello De Angelis também pode garantir medalha para o país na categoria.
Todas as vencedoras brasileiras do Mr. Olympia
- Juliana Malacarne - Women’s Physique (2014, 2015, 2016 e 2017)
- Franciele Mattos - Wellness (2021, 2022 e 2023)
- Angelica Teixeira - Bikini (2017 e 2018)
- Nathalia Melo - Bikini (2012)
- Elisa Pecini - Bikini (2019)
- Natalia Coelho - Women’s Physique (2022 e 2025)
- Isa Pereira Nunes - Wellness (2024)
- Eduarda Bezerra - Wellness (2025)
Ramon Dino é destaque nas apresentações iniciais:
No pré-julgamento da Classic Physique, que aconteceu neste sábado, 11, o brasileiro Ramon Dino foi destaque. O fisiculturista acreano teve uma apresentação de destaque, ficando nas posições centrais da apresentação e encerrando sua participação no centro do palco.
Ramon demonstrou leveza ao subir no palco, executando bem suas poses e interagindo com o público durante sua apresentação. Ao fim de seu momento, o brasileiro foi aplaudido para os presentes.
O atleta do Acre foi chamado para o primeiro call-out Momento em que os juízes chamam grupos de atletas para o centro do palco para comparar diretamente os físicos entre eles após o termino da parte individual. Junto de outros sete atletas, Dino ocupava os cantos centrais do palco, um indicativo positivo no fisiculturismo, próximo a Mike Sommerfeld, outro favorito, e Ruff Disel. O brasileiro e Sommerfeld chegaram a se estranhar durante as poses, mas terminaram as prévias se cumprimentando.
Os três atletas citados foram os únicos que passaram toda a etapa do evento no palco, com Ramon terminando as apresentações ao centro, considerado um bom resultado pensando nas finais.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente