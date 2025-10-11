Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil vence duas categorias do Mr Olympia

Brasil vence duas categorias do Mr Olympia; Ramon pode garantir 3ª medalha

Eduarda Bezerra e Natália Coelho venceram as categorias Wellness e Women’s Physique do evento e garantiram mais duas conquistas para o Brasil
Atualizado às Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Brasil conquistou dois ouros no Mr. Olympia de 2025 nessa sexta-feira, 10. Eduarda Bezerra e Natália Coelho venceram as categorias Wellness e Women’s Physique do evento e garantiram mais duas conquistas para o Brasil, que chega a 16 na história do torneio de fisiculturismo.

Os resultados de igualam 2017 e 2022, quando, em ambas as edições, duas brasileiras venceram suaas categorias. Em 2017, Angélica Teixeira e Juliana Malacarne venceram as divisões Bikini e Women’s Physique, respectivamente; já em 2022, foi a vez de Franciele Mattos e da própria Natália Coelho garantirem ouros para o Brasil.

Caso Ramon Dino consiga vencer a categoria Classic Physique, a principal do Mr Olympia, 2025 a edição do evento com mais títulos para o fisiculturismo brasileiro. Além do acrano, o paulista Marcello De Angelis também pode garantir medalha para o país na categoria.

Leia mais

Todas as vencedoras brasileiras do Mr. Olympia

  • Juliana Malacarne - Women’s Physique (2014, 2015, 2016 e 2017)
  • Franciele Mattos - Wellness (2021, 2022 e 2023)
  • Angelica Teixeira - Bikini (2017 e 2018)
  • Nathalia Melo - Bikini (2012)
  • Elisa Pecini - Bikini (2019)
  • Natalia Coelho - Women’s Physique (2022 e 2025)
  • Isa Pereira Nunes - Wellness (2024)
  • Eduarda Bezerra - Wellness (2025)

Ramon Dino é destaque nas apresentações iniciais:

No pré-julgamento da Classic Physique, que aconteceu neste sábado, 11, o brasileiro Ramon Dino foi destaque. O fisiculturista acreano teve uma apresentação de destaque, ficando nas posições centrais da apresentação e encerrando sua participação no centro do palco.

Ramon demonstrou leveza ao subir no palco, executando bem suas poses e interagindo com o público durante sua apresentação. Ao fim de seu momento, o brasileiro foi aplaudido para os presentes.

O atleta do Acre foi chamado para o primeiro call-out Momento em que os juízes chamam grupos de atletas para o centro do palco para comparar diretamente os físicos entre eles após o termino da parte individual. Junto de outros sete atletas, Dino ocupava os cantos centrais do palco, um indicativo positivo no fisiculturismo, próximo a Mike Sommerfeld, outro favorito, e Ruff Disel. O brasileiro e Sommerfeld chegaram a se estranhar durante as poses, mas terminaram as prévias se cumprimentando.

Os três atletas citados foram os únicos que passaram toda a etapa do evento no palco, com Ramon terminando as apresentações ao centro, considerado um bom resultado pensando nas finais.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar