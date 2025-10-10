Mr. Olympia 2025: premiação dos vencedores; veja quanto ganham

Mr. Olympia 2025: qual a premiação? Veja quanto ganham os vencedoresO campeonato de fisiculturismo profissional Mr. Olympia tem início nesta sexta-feira, 10. Confira quanto ganha o vencedor de cada categoria
O Mr. Olympia, considerado o campeonato máximo do fisiculturismo profissional, volta a entreter o cenário atlético em sua edição de 2025, nesta sexta-feira, 10.
Embora a organização ainda não tenha revelado oficialmente os valores exatos da premiação para este ano, é possível estimar os montantes com base nos dados mais recentes, especialmente da edição de 2024, e nas mudanças já anunciadas.
A seguir, veja como deve funcionar a distribuição dos prêmios e quanto os vencedores podem faturar.
Mr. Olympia 2025: panorama de premiação recente
Na edição de 2024, a premiação total foi estimada em 1,57 milhão de dólares (aproximadamente 7,85 milhões de reais, na cotação da época).
Nesse mesmo torneio, a categoria Open Bodybuilding, a mais tradicional e valorizada do Mr. Olympia, oferecia ao campeão 400 mil dólares. Já os prêmios para segundo e terceiro colocados ficavam em 150 mil e 100 mil dólares, respectivamente.
Nas demais categorias (como Classic Physique, 212, figurações femininas, fitness e wellness), o padrão observado era:
- 1º lugar: 50 mil dólares
- 2º lugar: 20 mil dólares
- 3º lugar: entre 10 mil e 12 mil dólares
- 4º e 5º: também recebiam prêmios menores (por exemplo, 7 mil ou 6 mil dólares)
Na categoria 212, tradicional modalidade masculina até 98 kg, a premiação seguia valores semelhantes: 50 mil dólares para o primeiro colocado, 20 mil para o vice, 10 mil para o terceiro e prêmios menores nas posições seguintes.
Para o fisiculturismo feminino: nas modalidades Ms. Olympia, Figure, Women’s Physique, Bikini e Wellness, os valores seguiam padrão semelhante às categorias "menores", com campeãs recebendo 50 mil dólares e premiações decrescentes para as demais colocações.
A atleta brasileira Francielle Mattos, por exemplo, venceu a categoria Wellness em edições recentes e recebeu essa quantia como premiação principal.
Premiação do Mr. Olympia 2025: expectativas para nova edição
Embora não haja confirmação oficial dos valores de 2025 até o momento, tudo indica que a estratégia de premiação seguirá o padrão adotado em 2024, com possíveis ajustes decorrentes de inflação, patrocínios e variações cambiais.
A expectativa é que a categoria Open (principal evento) mantenha a maior parte da premiação: o campeão pode continuar recebendo entre 400 mil e 600 mil dólares, dependendo da evolução da estrutura do evento e do fortalecimento da marca Olympia.
Nas demais categorias, é provável que permaneça o formato com 50 mil dólares para o primeiro lugar, 20 mil para o segundo e valores decrescentes nas posições seguintes. Já categoria 212, que reúne atletas com até 96 kg, espera-se que os prêmios sigam o padrão atual, sem alterações significativas.
Além do valor da premiação em si, os atletas contam com ganhos indiretos, como patrocínios, contratos com marcas de suplementos, aparições em eventos e direitos de imagem, o que pode superar em muito o valor recebido na competição.
Mr. Olympia 2025: casos brasileiros e comparativos
No cenário brasileiro, o nome mais relevante no momento é Ramon Dino, atleta da categoria Classic Physique. Em 2024, ele terminou na quarta colocação e recebeu cerca de 7 mil dólares pela posição.
Em disputas anteriores, o principal adversário de Dino tem sido o canadense Chris Bumstead, conhecido como Cbum, multicampeão da categoria. Em edições anteriores, ele recebeu prêmios de 50 mil dólares pelo título da Classic Physique.
Para 2025, com a possível manutenção ou elevação dos prêmios, atletas como Dino têm a chance de conquistar prêmios mais robustos, caso consigam alcançar as primeiras posições.
Até o momento, a organização do Mr. Olympia ainda não divulgou oficialmente os valores da premiação para a edição de 2025.
A confirmação dos valores será feita apenas com a divulgação oficial da organização. Até lá, os números permanecem como projeções baseadas nas edições anteriores.