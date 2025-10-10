Mr. Olympia 2025: premiação dos vencedores; veja quanto ganham

Mr. Olympia 2025: confira a premiação do maior campeonato de fisiculturismo profissional / Crédito: Reprodução/ [email protected]

O Mr. Olympia, considerado o campeonato máximo do fisiculturismo profissional, volta a entreter o cenário atlético em sua edição de 2025, nesta sexta-feira, 10. Embora a organização ainda não tenha revelado oficialmente os valores exatos da premiação para este ano, é possível estimar os montantes com base nos dados mais recentes, especialmente da edição de 2024, e nas mudanças já anunciadas.

A seguir, veja como deve funcionar a distribuição dos prêmios e quanto os vencedores podem faturar. Mr. Olympia 2025: panorama de premiação recente Na edição de 2024, a premiação total foi estimada em 1,57 milhão de dólares (aproximadamente 7,85 milhões de reais, na cotação da época).

Nesse mesmo torneio, a categoria Open Bodybuilding, a mais tradicional e valorizada do Mr. Olympia, oferecia ao campeão 400 mil dólares. Já os prêmios para segundo e terceiro colocados ficavam em 150 mil e 100 mil dólares, respectivamente.

entre 10 mil e 12 mil dólares 4º e 5º: também recebiam prêmios menores (por exemplo, 7 mil ou 6 mil dólares) Na categoria 212, tradicional modalidade masculina até 98 kg, a premiação seguia valores semelhantes: 50 mil dólares para o primeiro colocado, 20 mil para o vice, 10 mil para o terceiro e prêmios menores nas posições seguintes. Para o fisiculturismo feminino: nas modalidades Ms. Olympia, Figure, Women’s Physique, Bikini e Wellness, os valores seguiam padrão semelhante às categorias "menores", com campeãs recebendo 50 mil dólares e premiações decrescentes para as demais colocações.

A atleta brasileira Francielle Mattos, por exemplo, venceu a categoria Wellness em edições recentes e recebeu essa quantia como premiação principal. Premiação do Mr. Olympia 2025: expectativas para nova edição Embora não haja confirmação oficial dos valores de 2025 até o momento, tudo indica que a estratégia de premiação seguirá o padrão adotado em 2024, com possíveis ajustes decorrentes de inflação, patrocínios e variações cambiais.