Olympia: Ramon Dino é campeão e faz história; veja trajetória

Três atletas brasileiros, entre eles Ramon Dino, conquistaram primeiro lugar em categorias do Mr. Olympia / Crédito: Mr. Olympia TV/Reprodução

Ramon Dino conquistou pela primeira vez o título da Classic Physique, uma das categorias mais aguardadas do Mr. Olympia 2025. O atleta venceu após a ausência do canadense Chris Bumstead (CBum), hexacampeão que decidiu não competir este ano. Dino superou nomes como Mike Sommerfeld, vice-campeão, e Terrence Ruffin, que ficou em terceiro lugar.

Quem vê o destaque de Ramon Dino no cenário competitivo do fisiculturismo pode não imaginar as dificuldades que o brasileiro passou antes de se consagrar como o atual campeão do Mr. Olympia. O atleta compartilha a sua rotina de treinos no Instagram. A sua ligação ao estado lhe rendeu ainda um apelido: “Dinossauro do Acre”, representado por um emoji do animal em seu perfil. No YouTube, “Ramon Dino Pro” segue a apresentação de seus treinamentos para o público, mas desta vez com a produção de vídeos maiores (chegando aos 27 minutos) e títulos chamativos: “Vocês querem sangue? Então bora!”; “Pouca falação e muito trabalho” e “Treino de quadríceps - 600 kg no leg press”. Conheça as conquistas do brasileiro e fisiculturista Ramon Dino.

Ramon Dino: história de vida e início de carreira Nascido Ramon Rocha Queiroz, o futuro fisiculturista era o filho mais novo do casal Suzana e Hamilton e morava em um bairro de classe média baixa em Rio Branco, capital do Acre. Na infância, costumava se interessar por esportes, como o futebol, mas foi na adolescência que, com um físico que aparentava mais idade do que realmente tinha, Ramon recebeu recomendações para a prática de musculação.

Sem condições para se exercitar em uma academia, o jovem passou a praticar calistenia todos os dias. O seu esforço chamou a atenção do educador físico Marcio Garcia, que o incentivou a entrar em competições. Ramon Dino: antes e depois

Veja o antes e depois de Ramon Dino Crédito: Reprodução/Instagram/ramondinopro Em 2018, o jovem se classificou para o Olympia Amador Brasil, mas as dificuldades em encontrar um patrocinador continuavam, apesar dos títulos conquistados em competições regionais.

“Morava de aluguel. Estava desempregado, mas queria, persistia no sonho de competir pelo meu pro card (cartão profissional no esporte)”, relata Ramon Dino ao portal da TV Cultura. “Então, tinha uma mercearia na esquina da minha casa e eu pedia: ‘Cara, eu estou sem condições de te pagar agora, mas vim te pedir pelo menos uma cartela de ovos. Quando eu tiver condições, te pago.’ E assim, eu fui conseguindo”, completa. Fisiculturismo: CONHEÇA categorias, campeonatos e fisiculturistas