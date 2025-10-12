Olympia: Ramon Dino é campeão e faz história; veja trajetória

Ramon Dino é campeão do Mr. Olympia 2025 e faz história; relembre trajetóriaAcreano Ramon Dino colocou o Brasil no topo do maior torneio do mundo; veja o antes e depois do fisiculturista, sua trajetória e tudo sobre o atleta
Ramon Dino conquistou pela primeira vez o título da Classic Physique, uma das categorias mais aguardadas do Mr. Olympia 2025.
O atleta venceu após a ausência do canadense Chris Bumstead (CBum), hexacampeão que decidiu não competir este ano. Dino superou nomes como Mike Sommerfeld, vice-campeão, e Terrence Ruffin, que ficou em terceiro lugar.
Quem vê o destaque de Ramon Dino no cenário competitivo do fisiculturismo pode não imaginar as dificuldades que o brasileiro passou antes de se consagrar como o atual campeão do Mr. Olympia.
O atleta compartilha a sua rotina de treinos no Instagram. A sua ligação ao estado lhe rendeu ainda um apelido: “Dinossauro do Acre”, representado por um emoji do animal em seu perfil.
No YouTube, “Ramon Dino Pro” segue a apresentação de seus treinamentos para o público, mas desta vez com a produção de vídeos maiores (chegando aos 27 minutos) e títulos chamativos: “Vocês querem sangue? Então bora!”; “Pouca falação e muito trabalho” e “Treino de quadríceps - 600 kg no leg press”.
Conheça as conquistas do brasileiro e fisiculturista Ramon Dino.
Ramon Dino: história de vida e início de carreira
Nascido Ramon Rocha Queiroz, o futuro fisiculturista era o filho mais novo do casal Suzana e Hamilton e morava em um bairro de classe média baixa em Rio Branco, capital do Acre.
Na infância, costumava se interessar por esportes, como o futebol, mas foi na adolescência que, com um físico que aparentava mais idade do que realmente tinha, Ramon recebeu recomendações para a prática de musculação.
Sem condições para se exercitar em uma academia, o jovem passou a praticar calistenia todos os dias. O seu esforço chamou a atenção do educador físico Marcio Garcia, que o incentivou a entrar em competições.
Ramon Dino: antes e depois
Em 2018, o jovem se classificou para o Olympia Amador Brasil, mas as dificuldades em encontrar um patrocinador continuavam, apesar dos títulos conquistados em competições regionais.
“Morava de aluguel. Estava desempregado, mas queria, persistia no sonho de competir pelo meu pro card (cartão profissional no esporte)”, relata Ramon Dino ao portal da TV Cultura.
“Então, tinha uma mercearia na esquina da minha casa e eu pedia: ‘Cara, eu estou sem condições de te pagar agora, mas vim te pedir pelo menos uma cartela de ovos. Quando eu tiver condições, te pago.’ E assim, eu fui conseguindo”, completa.
Ramon Dino na Mansão Maromba
O que impulsionou a sua carreira foi um convite do influenciador Tiago Toguro para a “Mansão Maromba”, em São Paulo. A exposição positiva de Ramon não apenas possibilitou a chegada de patrocinadores, mas também a de um grande amor.
Dino conheceu a futura esposa, Vitória Viana, no “Mansão”. Atualmente, o casal possui dois filhos, Ravi e Clara.
Ramon Dino: Mr. Olympia e Arnold Classic
Ramon Dino conquistou a posição de vice-campeão no Mr. Olympia e no Arnold Classic em 2022. No ano seguinte, manteve o lugar no Olympia, mas levou o prêmio máximo no Arnold.
Em 2024, para a surpresa até de Arnold Schwarzenegger, o homenageado no nome do evento, o “Dinossauro do Acre” perdeu o seu título no Arnold Ohio para o holandês Wesley Vissers, voltando à segunda posição.
Ficha técnica de Ramon Dino
- Nome completo: Ramon Rocha Queiroz
- Apelido: Ramon Dino / “Dinossauro do Acre”
- Data de nascimento: 9 de fevereiro de 1995
- Idade: 30 anos (em 2025)
- Altura: 1,81m
- Peso: 103 kg
