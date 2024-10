Mr. Olympia Brasil 2024: veja quando será e quem está confirmado

O evento brasileiro ocorre logo após o Mr. Olympia, torneio mundial, e traz alguns fisiculturistas que estavam no evento. Veja datas, programação e mais

A quarta edição do Mr. Olympia Brasil 2024, uma das maiores competições de fisiculturismo da América latina, já tem programação das categorias e alguns nomes confirmados. Entre competições amadoras e profissionais, o evento deve reunir mais de 1300 atletas.

Ele ocorre uma semana após o Mr. Olympia, torneio mundial, que teve nove brasileiros entre os melhores das 11 categorias em disputa. Veja quando acontece, participantes e mais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Quando acontece o Mr. Olympia Brasil?

O Mr. Olympia Brasil acontece nos dias 18, 19 e 20 de outubro no Distrito Anhembi, em São Paulo. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do blueticket a partir de R$ 68,75. Ainda não há informações se haverá transmissão ao vivo do evento.