Ramon Dino: tudo sobre o Dinossauro do Acre e vice no Mr. Olympia

Quem vê o destaque de Ramon Dino no cenário competitivo do fisiculturismo pode não imaginar as dificuldades que o brasileiro passou antes de se consagrar como o atual vice-campeão do Mr. Olympia, na categoria Classic Physique. Veja sua ficha técnica com idade, peso, altura ao final do texto.



O atleta compartilha a sua rotina de treinos com 5,8 milhões de seguidores no Instagram, número superior ao da população de seu estado natal, o Acre, com 830.018 pessoas. A sua ligação ao estado lhe rendeu ainda um apelido: “Dinossauro do Acre”, representado por um emoji do animal em seu perfil.

No YouTube, “Ramon Dino Pro” segue a apresentação de seus treinamentos para o público, mas desta vez com a produção de vídeos maiores (chegando aos 27 minutos) e títulos chamativos: “Vocês querem sangue? Então bora!”; “Pouca falação e muito trabalho” e “Treino de quadríceps - 600 kg no leg press”.