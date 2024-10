Mr. Olympia 2024 tem título de CBum e Dino de fora; veja resultados

A maioria das categorias premiou fisiculturistas já veteranos na competição. Veja a seguir todos os pódios da 60ª edição do Mr. Olympia

Derek Lunsford , atual Mr. Olympia, ficou em terceiro lugar. Na categoria Classic Physique, CBum conquistou o hexacampeonato e adiou o sonho do brasileiro Ramon Dino de ser campeão.

O segundo dia do Mr. Olympia ocorreu neste sábado, 12, e trouxe alguns dos resultados mais esperados pelo público que acompanha o mundo do fisiculturismo. Além da final de Classic Physique, a final da Men's Open Bodybuilding também foi realizada e o resultado surpreendeu.

Quase todas as categorias premiaram atletas já veteranos na competição. Veja a seguir as classificações da 60ª edição do Mr. Olympia que ocorreu em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Classic Physique do Mr. Olympia 2024

Chris Bumstead "CBum" (Canadá)

Mike Sommerfield (Alemanha)

Urs Kalecinski (Alemanha)

Ramon Dino (Brasil)

Breon Ansley (EUA)

Chris Bumstead venceu pela sexta vez seguida o título na categoria e anunciou sua aposentadoria, focando em cuidar da esposa e da filha. O brasileiro Ramon Dino, que ficou em segundo lugar em 2023, ocupou a quarta colocação este ano.

Devido ao resultado, ele precisará ganhar uma competição profissional até setembro de 2025 para garantir sua participação na próxima edição do Mr. Olympia. Somente os três primeiros classificados na competição asseguram um lugar no ano seguinte.