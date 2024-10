Mr. Olympia 2024: top-3 de categoria foi 100% brasileiro; veja qual

Os três primeiros lugares na Wellness Olympia pertencem apenas às competidoras brasileiras; veja quem faz parte do top-3 da categoria no Mr. Olympia

Além de superar Francielle na final, a nova campeã receberá US$ 50 mil (cerca de R$ 280 mil). No score card da categoria, Isa venceu a “Ferrari Humana” por apenas um ponto.

Além do pódio de brasileiras na categoria Wellness, outra compatriota disputou pelo título da Women’s Physique: Natalia Coelho, que já havia vencido uma vez, em 2022. Apesar de ter chegado perto, com o segundo lugar, a campeã de 2024 foi uma norte-americana, Sarah Villegas, pelo segundo ano consecutivo.

O Brasil também aparece no top-5 da Women’s Physique, com a participação de Zama Benta (5º lugar).

A plataforma permite o acesso por pay-per-view, com pagamento em dólares, de acordo com o pacote selecionado. Um deles, o “Olympia Official Viewing Package”, inclui a cobertura completa das 11 categorias por US$ 74,99 (cerca de R$ 415,16).

Outro pacote de visualização, o “Premium Olympia 2024”, apresenta a transmissão do Olympia Amador de dois dias e a cobertura completa de todas as divisões. O preço é menor: US$ 39,99 (cerca de R$ 221,39).

Mr. Olympia 2024: tudo sobre o maior evento de fisiculturismo do mundo | ENTENDA