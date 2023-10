Luta de travesseiros paga premiação de quase R$ 10 mil em SP

Se as lutas de travesseiros lembram uma atividade da infância, a competição de “Pillow Fight” no Mr. Olympia Brazil Expo 2023, em São Paulo, populariza o esporte no País e reúne atletas em três dias de disputas, de 27 a 29 de outubro, pela premiação de U$ 2 mil (cerca de R$ 10 mil) e um cinturão.

A atividade consiste em confronto dentro de ringue, octógono ou plataforma apropriada, utilizando travesseiros adaptados ao invés de luvas nas lutas tradicionais de UFC e jiu-jitsu. A organização no Brasil é realizada pela Federação Paulista de Pillow Fight (FPPF), recém-criada em agosto de 2023.

“Quando a gente usa o travesseiro, ele não se estabelece somente no combate. A gente avalia outros pontos, como a estratégia e a técnica com o atleta na hora de articular o travesseiro”, explica a presidente da FPPF, Jessica Costa, ao O POVO.