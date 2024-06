Francielle Mattos: tudo sobre a principal fisiculturista brasileira

Fisiculturista brasileira Francielle Mattos Crédito: Divulgação

1,2 milhão de pessoas acompanham a brasileira Francielle Mattos no Instagram. Na rede social, a fisiculturista, consagrada tricampeã invicta da categoria Wellness na premiação Mr. Olympia, intercala postagens em português, sua língua materna, e o inglês. Veja sua ficha técnica com idade, peso, altura e títulos ao final do texto. A relação entre a atleta e o fisiculturismo, esporte que foca no desenvolvimento e definição muscular do indivíduo, chegou após um convite em 2017. Mas outros esportes, como a ginástica e o futebol, já faziam parte de sua infância. Em 2009, como uma parte de seu tratamento durante a depressão pós-parto da primogênita, chamada Geovanna, a brasileira iniciou a prática da musculação, incentivada pelo marido, Willian. Anos depois, em 2012, a família Mattos receberia o segundo filho, Gabriel.

Francielle Mattos: história de vida e carreira de títulos Natural de Toledo, no Paraná, Francielle Mattos recebeu um convite que alavancaria a sua carreira no fisiculturismo: participar do Campeonato Paranaense de Estreantes, competição que venceu em 2017. O ano também viu a profissional alcançar uma segunda vitória, desta vez no Campeonato Sul-Brasileiro. Francielle, que antes se preparava para cursar Arquitetura, viu os novos planos no esporte a levarem para mais competições, como o Olympia Brasil Amador, em 2019, e o Arnold Ohio, em 2020.