Mr. Olympia: quem ganhou mais vezes? Veja todos os vencedores

Apenas 18 pessoas conquistaram o título em 59 edições do evento. Confira a lista completa de campeões na classe e veja quem levou o maior número de títulos

Principal evento dos maiores fisiculturistas da atualidade, o Mr. Olympia chega à sua 60ª edição em 2024. O campeonato possuía uma única categoria até 2012, mas novas foram inseridas a partir daquele ano.

Com isso, a antiga categoria do “Mr. Olympia” passou a ser conhecida como “Open Bodybuilding”, a mais popular do evento. Ela já premiou nomes como Ronnie Coleman, Lee Haney e o ator de Hollywood Arnold Schwarzenegger.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Até agora, apenas 18 pessoas conquistaram o título em 59 edições do evento. Confira a seguir a lista completa de campeões na classe e veja quem levou o maior número de títulos.