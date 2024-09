Mr. Olympia 2024: Além de Ramon Dino, veja outros brasileiros no torneio

Ramon Dino, Josué Fabiano e Francielle Mattos prometem se destacar no Mr. Olympia 2024 Crédito: Reprodução/Arnold Classic e Mr. Olympia

Principal evento dos maiores fisiculturistas da atualidade, o Mr. Olympia chega à sua 60ª edição em 2024. Incluindo nomes como Ramon Dino e Francielle Mattos, Brasil terá cerca de 50 representantes. A única categoria que não contará com brasileiros é a Fitness, a qual tem 13 mulheres na disputa. Veja a seguir quem deve se destacar e a lista completa com todos que participam do torneio este ano. Mr. Olympia: os principais atletas brasileiros Conheça quem representará o Brasil na competição de 2024 e suas respectivas categorias:

Ramon Dino (Classic Physique) Ramon Dino é um dos principais nomes do fisiculturismo brasileiro e participou três vezes do Mr. Olympia. Em 2021, ficou em 5º lugar; em 2022 e 2023, ficou com o vice da categoria. Seu principal rival é Chris Bumstead, que vem com o quinto título consecutivo. Diogo Montenegro (Men’s Physique) O brasileiro de 33 anos é o atual campeão do Arnold Classic Ohio. Diogo chegou a conquistar o 3º lugar no Mr. Olympia duas vezes (em 2022 e 2021). Rafael Brandão (Mr. Olympia) Rafael Brandão é atualmente o principal atleta da categoria Open (Mr. Olympia) no país. Neste ano, ficou em 3º lugar no Arnold Classic Ohio. Em 2022, Rafael Brandão participou do Mr. Olympia após 34 anos sem um brasileiro na Open Bodybuilding.

Josué Fabiano (Wheelchair) O carioca de 24 anos disputa na categoria Weelchair, destinada para atletas que usam cadeira de rodas. Ele foi campeão do Arnold Classic South America, ficou em 3º lugar no Mr. Olympia do ano passado e também em 3º no Arnold Classic Ohio deste ano. Franciele Mattos (Wellness) Francielle Mattos, também chamada de “Ferrari Humana” é o principal nome da categoria Wellness. Além de atual campeã do Arnold Classic Ohio, a fisiculturista é a atual tricampeã da categoria, que está presente no torneio desde 2021, ou seja, a brasileira venceu todas as edições. Francielle Mattos no Mr. Olympia 2023 Crédito: Reprodução/Insagram @franciellemattos

Isabelle Pereira Nunes (Wellness) Isa Nunes tem 28 anos e também se destaca no campeonato. Ela ficou em 2º lugar, atrás de Francielle Mattos, em todas as três edições do Mr. Olympia que contaram com a categoria Wellness. Mr. Olympia: quem ganhou mais vezes? CONFIRA todos os vencedores Mr. Olympia 2024: todos os brasileiros e suas categorias Para se classificar para o Mr. Olympia 2024, os atletas precisam vencer um show profissional ou alcançar pelo menos um top 3 na edição anterior do Olympia.

Ou seja, apenas os melhores atletas do mundo e daquela temporada podem estar presentes na edição de 2024 do Mr. Olympia. Veja os brasileiros que conseguiram se classificar: Categoria Open Bodybuilding/Mr. Olympia (Masculina)

Brandão



Bruno Santos Categoria 212 (Masculina)

Vitor Porto



Marcello Alfonsi



Fabrício Moreira Categoria Classic Physique (Masculina)

Everson Costa



Ramon Dino



Gabriel Zancanelli



Fábio Júnio



Eric Wildberger



Livinho Livingstone



Gabriel Pereira



Matheus Menegate



Junior Javorski



Tenente Breno



Júlio Gorila Categoria Men's Physique (Masculina)

Guilherme Gualberto



Kaique Santos



Diogo Montenegro



Edvan Palmeira



Vinicius Mateus



Vitor Chaves



Matheus Nery



Rafael Oliveira



Emerson Costa



Emmanuel Costa Categoria Cadeira de Rodas (Masculina)

Josué Fabiano (Gorila Albino) Categoria Bodybuilding (Feminina)

Alcione Santos



Leyvina Barros Categoria Women's Physique (Feminina)

Natália Coelho



Elisama Benta



Caroline Alves Categoria Figure (Feminina)

Letícia Ramos Categoria Figure (Feminina)