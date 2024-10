Mr. Olympia: qual a história do maior torneio de fisiculturismo do mundo

Conheça as origens do evento Mr. Olympia, principais vencedores nas categorias e a participação de Arnold Schwarzenegger

Aliada à Federação Internacional de Fitness e Bodybuilding (IFBB), outra criação dos irmãos Weider, a competição de fisiculturismo se popularizou. A parceria ainda transformou a federação esportiva em uma das sete principais no mundo, com 170 países filiados.

Era 18 de setembro de 1965 quando um espaço na Brooklyn Academy of Music, em Nova York, Estados Unidos, sediou a primeira edição de um evento para fisiculturistas. O torneio, idealizado por Ben e Joe Weider para definir o dono do melhor físico, tinha um nome: Mr. Olympia .

O sonho de publicar uma revista para oferecer conselhos sobre levantamento de peso foi realizado em 1940, com a primeira edição lançada de “Your Physique”. Em seguida, com o sucesso da publicação, Weider se tornou o dono de um “império editorial” de obras sobre fisiculturismo.

De acordo com o California Museum, Joe Weider disputou a sua primeira competição amadora aos 14 anos de idade. Dois anos antes, “comprou duas revistas usadas de levantamento de peso por um centavo, construiu um conjunto de halteres com peças excedentes de ferrovia e começou a treinar”.

Em suas duas primeiras edições, o torneio dos irmãos Weider teve Larry Scott como o seu campeão. O fisiculturista norte-americano foi apelidado de “A Lenda” e popularizou o exercício “rosca scott”, que leva seu sobrenome.

Com a saída de Scott, os títulos do Mr. Olympia ficaram à cargo do cubano Sergio “O Mito” Oliva, que se tornou tricampeão do evento, antes de ser destronado por Arnold Schwarzenegger.

História do Mr. Olympia e a ligação com Arnold Schwarzenegger

Um dos principais responsáveis por difundir o Mr. Olympia foi o ator e fisiculturista Arnold Schwarzenegger, conhecido como o protagonista da franquia “Exterminador do Futuro”.