Mr. Olympia 2025: por que Ramon Dino pode não competir próximo ano?

A quarta colocação de Ramon Dino no Mr. Olympia 2024 neste sábado, 13, criou um novo obstáculo para o fisiculturista. Com esta classificação, o brasileiro não garantiu vaga direta para o torneio na edição de 2025.

Seu rival direto, CBum, venceu pela sexta vez seguida o título na categoria e anunciou a aposentadoria. O desempenho abaixo do esperado de Ramon colocou os alemães Mike Sommerfield e Urs Kalecinski no segundo e no terceiro lugares, respectivamente.

Veja por que Ramon pode não competir no Mr. Olympia 2025 e o que ele precisa fazer para garantir sua vaga.