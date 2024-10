Ramon Dino antes e depois: veja como era o fisiculturista brasileiro

Veja o antes e depois de Ramon Dino Crédito: Reprodução/Instagram/ramondinopro

Ramon Rocha Queiroz, ou simplesmente Ramon Dino, é o principal atleta brasileiro em destaque no fisiculturismo e disputará, neste fim de semana, a principal competição do esporte: o Mr. Olympia 2024, na categoria Classic Physique. Mr. Olympia 2024: VEJA o antes e depois dos principais fisiculturistas

Sua paixão pelo fisiculturismo começou por meio da calistenia – exercício em que o atleta utiliza o peso do próprio corpo – em praças públicas, já que ele não tinha condições de frequentar uma academia particular. O atleta, de 29 anos de idade, nasceu e foi criado no estado do Acre.

Desde 2016, compete profissionalmente, e até agora foram quatro participações no Mr. Olympia, incluindo a deste final de semana. O principal título de sua carreira foi conquistado em 2023, quando ele ficou em primeiro lugar no Arnold Classic Ohio. Antes e depois de Ramon Dino: como o fisiculturista chegou nesse corpo? Ramon é relativamente novo no cenário do fisiculturismo. Começou a competir em campeonatos regionais em 2016/2017, mas seu grande “boom” ocorreu quando surpreendeu a todos ao vencer o Mr. Olympia Brasil na categoria amador. Em 2021, ele conseguiu sua primeira classificação para a edição mundial do Mr. Olympia no torneio Europa Pro, ficando na segunda colocação. Em sua estreia na “Copa do Mundo do Fisiculturismo”, também em 2021, Ramon surpreendeu mais uma vez, figurando entre os cinco melhores de sua categoria.

Com a torcida brasileira cada vez mais atenta, em 2022, Ramon Dino enfrentou a maior batalha de sua carreira até então, contra Chris Bumstead. No entanto, o canadense superou as expectativas e venceu o brasileiro, que ficou em segundo lugar, enquanto Bumstead conquistava seu quarto título de Mr. Olympia. Recuperado, já em 2023, Ramon Dino competiu no Arnold Classic, torneio realizado em março nos Estados Unidos. O brasileiro garantiu a primeira colocação, superando Urs Kalecinski, e venceu o Arnold Classic 2023. O confronto com Chris Bumstead se repetiu em 2023. Em um dos embates mais esperados daquele ano, Dino e Chris mantiveram um grande mistério sobre suas preparações. No entanto, ao chegarem ao torneio, todos ficaram impressionados com o desempenho de ambos, mas o canadense conquistou mais uma vitória.

Ramon Dino é o principal atleta do fisiculturismo brasileiro e vai disputar o Mr. Olympia 2024 Crédito: Reprodução/ Facebook (Ramon Queiroz); Mr. Olympia 2024 Ramon Dino no Mr. Olympia: como surgiu o apelido Conhecido como “Dinossauro do Acre”, Ramon recebeu seu apelido recentemente. Em 2021, ao viajar para São Paulo, ele foi convidado a participar da Mansão Maromba, uma espécie de reduto de profissionais do fisiculturismo, organizado pelo influenciador Toguro.